पटना: बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत (Politics on Caste Census in Bihar) थमने का नाम नहीं ले रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है, जिसमें जातीय जनगणना कैसे करायी जाएगी इस पर चर्चा होगी. आरजेडी की तरफ से भी इस मुद्दे पर बयानबाजी हो रही है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं. वहीं, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार शुरू से जातीय जनगणना के पक्ष में रहे हैं और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है. नेता प्रतिपक्ष तो अब इस मामले को उठा रहे हैं और जातीय जनगणना की क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं.

जदयू के जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंची खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मंत्री लेसी सिंह ने कहा आरजेडी और नेता प्रतिपक्ष हर चीज में क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं जबकि नीतीश कुमार शुरू से जातीय जनगणना के पक्ष में थे. उन्होंने सर्वदलीय नेताओं के साथ प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर मुलाकात की और मजबूती से अपना पक्ष भी रखा. नेता प्रतिपक्ष तो आज इस मामले को उठा रहे हैं जबकि नीतीश कुमार शुरू से इसके पक्ष में रहे हैं और प्रयासरत भी हैं. जातीय जनगणना लोगों की भावना है इसलिए मुख्यमंत्री इसे कराना चाहते हैं.

गौरतलब है सरकार ने जातीय जनगणना कराने से साफ इनकार कर दिया है. ऐसे में अब बिहार सरकार को अपने संसाधन से जातीय जनगणना कराना होगा. हालांकि जदयू और आरजेडी दोनों पार्टी यह दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जातीय जनगणना उन्हीं के पहल के चलते हो रही है.

