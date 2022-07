पटना: नन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनें रद्द (Many trains canceled due to non interlocking work) कर दी गई है. पूर्व मध्य रेल (East Central Railway) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि कटनी-सिंगरौली रेलखंड के दोहरीकरण कार्य के कारण धनबाद मंडल के महदेईया स्टेशन पर प्री-एनआई एवं एनआई कार्य के कारण ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है.

महदेईया रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य: पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार (CPRO of East Central Railway Virendra Kumar) ने जानकारी देते हुए कहा कि महदेईया रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य (non interlocking work at mahdeiya railway station) के कारण जिन ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किए गए हैं, वह इस प्रकार हैं.

गाड़ी संख्या 22165 भोपाल-सिंगरौली एक्सप्रेस का परिचालन दिनांक 16, 20 एवं 23 जुलाई, 2022 को रद्द रहेगा.

गाड़ी संख्या 22166 सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस का परिचालन दिनांक 19, 21 एवं 26 जुलाई, 2022 को रद्द रहेगा.

गाड़ी संख्या 22167 सिंगरौली-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस का परिचालन दिनांक 17 एवं 24 जुलाई, 2022 रद्द रहेगा.

गाड़ी संख्या 22168 हजरत निजामुद्दीन-सिंगरौली एक्सप्रेस का परिचालन दिनांक18 एवं 25 जुलाई, 2022 को रद्द रहेगा.

रेल ट्रैक दोहरीकरण का कार्य तेज: आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेल में नॉन इंटरलॉकिंग विद्युतीकरण रेल ट्रैक दोहरीकरण का कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है. काम पूर्ण होने के बाद ट्रेनों की गति सीमा में बढ़ोतरी होगी और यात्री अपने गंतव्य कम समय में पहुंच सकेंगे. जिसका नतीजा है कि पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में चल रहे कार्य के कारण ट्रेनों के परिचालन से भी ब्रेक लग रहा है तो कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट करके भी चलाया जा रहा है. जिससे कि रेल यात्रियों की थोड़ी सी परेशानी बढ़ रही है.

