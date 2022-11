पटना: कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी (mahagathbandhan candidate in Kurhani by election) पर सहमति बन गयी है. मिल रही जानकारी के अनुसार यह सीट जेडीयू के खाते में गयी है. मनोज कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी (Kurhani by election Manoj Kushwaha candidate) होंगे. इसकी आधिकारिक घोषणा जेडीयू कार्यालय में होगी. बता दें कि यह सीट पिछले चुनाव के आधार पर राजद के पास थी. कुढ़नी विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए 17 नवंबर तक नामांकन किया जा सकता है. 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिया जाएगा. उसके बाद 5 दिसंबर मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी.

क्यों हो रहा है उपचुनावः यह सीट राजद के अनिल सहनी के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खाली हुई है. कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक अनिल सहनी पर राज्यसभा सांसद रहने के दौरान एलटीसी घोटाले का आरोप लगा है. इस आरोप पर सीबीआई जांच कर रही थी. अनिल सहनी जब राज्यसभा सांसद बने थे तो बिना यात्रा के लाखों रुपये का घोटाला हुआ था. एलटीसी घोटाला मामले में 31 अक्टूबर 2013 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई ने इस मामले में मनी लाउंड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला (LTC scam Case) मामले में उनको दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है.

कुढ़नी के विधायक रह चुके हैंः मनोज कुशवाहा 2005 से लेकर 2015 तक कुढ़नी सीट से विधायक रह चुके हैं. 2020 में ये सीट एनडीए कोटे से बीजेपी के खाते में चली गई थी. यहां से 2015 में बीजेपी केदार गुप्ता ने जीत हासिल की थी. 2020 के चुनाव में उन्हें राजद के अनिल कुमार सहनी से 712 मतों से हार का सामना करना पड़ा था. वर्ष 2020 में कुढ़नी से बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के कारण मनोज कुशवाहा को मुजफ्फरपुर की मीनापुर से टिकट दिया गया था लेकिन बाद में विरोध के बाद उन्होंने सिंबल लौटा दिया था.