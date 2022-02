नई दिल्ली/पटना: राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा (Manoj Jha Demand For Starting Offline Classes) ने राज्यसभा (Manoj Jha Statement In Rajya Sabha On Online Classes) में कहा कि, कोरोना के कारण जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं. उनको तुरंत ऑफलाइन मोड में लाया जाए. स्कूलों में भी यह लागू हो. ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से छात्रों को काफी परेशानी हुई है.

मनोज झा ने कहा 'जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो देखता हूं कि, कई छात्र वीडियो बंद करके बैठे रहते हैं. शिक्षा इंटरैक्टिव नहीं होती है. नॉलेज प्रोडक्शन, नॉलेज शेयरिंग के रास्ते में यह सबसे बड़ी बाधा है. एक शिक्षक के तौर पर यह सब मेरा अनुभव है जो मैं साझा कर रहा हूं. छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस के कारण कितना नुकसान हो रहा है मैं समझ रहा हूं.

"ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से छात्रों को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती. यह शिक्षा, असमानता की खाई को बढ़ा रहा है. गरीब छात्रों को डिजिटल पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है. इंटरनेट उनको महंगा पड़ रहा है. मैं खुद शिक्षक हूं. महसूस कर रहा हूं की हासिये पर जो वर्ग है उनको किस तरह परेशानी हो रही है."- मनोज झा, राज्यसभा सांसद

मनोज झा ने राज्यसभा में मांग की है कि, सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूलों को तुरंत खोला जाए और क्लासरूम में बैठाकर पढ़ाई की शुरुआत की जाए, जो पहले होता था. इस पर जितना जल्दी काम होगा छात्रों के भविष्य के हित के लिए उतना अच्छा रहेगा. बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं. तीसरी लहर (Third Wave Of Corona In Bihar) से बच्चों को खतरा ज्यादा है. ऐसे में स्कूल कॉलेज को खोलने से पहले कई बातों पर विचार किया जा रहा है. लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी छात्रों और उनके अभिभावकों को कई तरह की परेशानी होती है.

