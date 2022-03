पटना: राजधानी पटना से सटे बिहटा में एक व्यक्ति ने बेटे को नौकरी नहीं मिलने पर आत्महत्या (Father commits suicide in Patna) कर ली. बताया जा रहा है कि मृतक ने बेटे की नौकरी के लिए अपनी जमा-पूंजी और रिश्तेदारों से उधार लेकर 40 लाख रुपये अपने गांव के एक युवक को दिया (40 lakh taken in name of job in Patna) था. बेटे को नौकरी नहीं मिली तो उसने गांव के युवक से रुपये वापस देने के लिए कहा, लेकिन उसने रुपये नहीं लौटाए, जिससे आर्थिक तंगी से परेशान होकर उसने आत्महत्या (Person commits suicide due to financial crisis in Patna) कर ली. इस घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गयी. घटना बिहटा थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव की है.

नौकरी के नाम पर 40 लाख की ठगी: जानकारी के अनुसार, बिहटा थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव के रहने वाले सत्येंद्र कुमार राम अपने पुत्र की नौकरी के नाम पर गांव के ही राजेश गोस्वामी को 40 लाख रुपए दिये थे, लेकिन नौकरी नहीं मिली. जिससे सत्येंद्र कुमार राम काफी परेशान थे. बेटे को नौकरी नहीं मिलने पर उन्होंने राजेश गोस्वामी से रुपये लौटाने को कहा, लेकिन वह रुपये देने में आनाकानी करने लगा. जिसके बाद आर्थिक तंगी से परेशान होकर सत्येंद्र राम ने अपने घर में पंखे से लटककर अपनी जान दे दी. वहीं, मृतक की पत्नी कलावती देवी ने थाने में आवेदन देकर गांव के राजेश गोस्वामी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराया है.

एफआईआर दर्ज: इस सम्बंध में बिहटा थाना अध्यक्ष अवधेश कुमार ने बताया कि राघोपुर गांव में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है. जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल दिया. इस घटना में मृतक की पत्नी ने थाने में लिखित आवेदन देते हुए एक व्यक्ति को नामजद किया है. फिलहाल आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

