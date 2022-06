पटना: राजधानी पटना में अवैध बालू पास (Illegal sand licence recovered in Patna) करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार (Youth arrested for sand pass at Patna) किया गया. जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में इस मामले में खनन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. वहीं इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने युवक के पास से बालू पास करवाने का डबल चालान की प्रति, मोबाइल, लैपटॉप समेत कई सामग्री बरामद किये गये हैं. वहीं खनन विभाग की टीम ने युवक को बिहटा थाना पुलिस के हवाले किया है.

बिहटा में पकड़ा गया ब्लैक में बालू बेचने वाला माफिया: राजधानी में खनन विभाग की बालू के अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई चलती रहती है. इसी मामले में बीते गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर बिहटा थाना क्षेत्र के इटवा दोघरा गांव में खनन विभाग और स्थानीय पुलिस ने छापेमारी करते हुए बालू के चालान का डुप्लीकेट बनाकर बालू लदे गाड़ी को पास करने के मामले में युवक को गिरफ्तार किया है. युवक की पहचान इटावा दोघरा गांव निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है.

जब्त किया गया सामान: जिला खनन विभाग (Mining Department Patna) और स्थानीय पुलिस ने मौके से एक मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, यूपीएस, 10 हजार घन फिट बालू के लाइसेंस का पेपर भी बरामद किया है जिसे पुनीत कुमार के नाम पर निर्गत किया गया है. फिलहाल पुलिस अमित कुमार से पूछताछ कर रही है, इसके अलावे इस बालू का लाइसेंस किसके नाम पर है जो किसी दूसरे के नाम पर निर्गत किया गया था, उस युवक की भी तलाश की जारी है.









खनन विभाग ने थाने में दिया आवेदन: वही इस संबंध में बिहटा थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि जिला खनन विभाग के पदाधिकारियों और स्थानीय पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर इटवा दोघरा गांव में छापेमारी की गई. जहां खनन विभाग ने बालू चालान के पेपर के एक और छाया प्रति करने के बाद एक ही चालान पर दूसरे गाड़ी को भेजा जाता था. उसी मामले में युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से कई सामान बरामद हुए हैं. फिलहाल जिला खनन विभाग के तरफ से थाने में लिखित आवेदन दिया गया है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.