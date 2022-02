पटना: बिहार विधान परिषद की 24 सीट पर चुनाव (Election on 24 seats of Legislative Council) होना है. इस बार कांग्रेस अकेले दम पर 24 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है. इसको लेकर कांग्रेस के सह प्रभारी भी 2 दिन तक पटना में थे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा (Madan Mohan Jha statement on Bihar MLC election) ने कहा कि बहुत जल्द ही बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी जाएगी. इसको लेकर 15 फरवरी को कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में भी बैठक होना है.

''अभी इस चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए कोई ज्यादा हड़बड़ी नहीं है. राष्ट्रीय जनता दल के साथ हम लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है. यह पहले ही घोषित हो चुका है. अकेले दम पर हम लोग अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रक्रिया चल रही है. उम्मीदवारों की सूची भी बनाई जा रही है.''- मदन मोहन झा, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

मदन मोहन झा ने विशेष राज्य के दर्जा को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि विशेष राज्य के दर्जे पर निश्चित तौर पर फिर से एक बार सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए. वैसे बिहार के सभी दल के लोग प्रधानमंत्री से भी मिले थे. हमारे दल के भी लोग गए थे, पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है. इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और पहल करने की जरूरत है.

वहीं, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रियंका गांधी वहां की प्रभारी हैं, मेहनत कर रही हैं. निश्चित तौर पर अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में लोग हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां सफलता मिलेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह बीजेपी के सांसद या नेता राहुल गांधी को लेकर बयान दे रहे हैं, पहले उन्हें बताना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री किस तरह से देश के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं.

