पटना (मसौढ़ी): राजधानी पटना से सटे (Crime In Masaurhi) मसौढ़ी से प्रेमी जोड़े के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है. मसौढ़ी के लाला बीघा गांव में पेड़ से लटका हुआ प्रेमी जोड़े का (Dead Body Of Loving Couple Found In Masaurhi) शव मिला. जिसके बाद आनन फानन में गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. लंबे समय से प्रेमी जोड़े के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन दोनों की शादी अलग अलग जगह तय हो गई थी.

मसौढ़ी में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर दी जान: बता दें कि मसौढ़ी थाना क्षेत्र के लाला बीघा गांव में एक आम के पेड़ में फांसी लगाकर प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली. जैसे ही सुबह में ग्रामीणों ने दोनों के शव को पेड़ से लटका देखा तो गांव में सनसनी फैल गई. घटना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकठ्ठा हो गई.आनन फानन में घटना की जानकारी मसौढ़ी पुलिस को दी गई जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

प्रेमी युवक की हो चुकी थी शादी: वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि तो दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. लेकिन दोनों के परिवार वालों ने उनकी शादी अलग अलग जगह पर ठीक कर दी. जिसके बाद लड़के की शादी जनवरी 2022 में कर दी गई थी. शादी के बाद भी लड़के की बात उसके प्रेमिका से होती रहती थी. इसी वजह दोनों के बीच प्रेम प्रसंग जारी रहा. लेकिन शनिवार रात दोनों अपने घर से निकले और खेत के बधार में जाकर युवक ने युवती की मांग में सिंदूर डाला जिसके बाद पेड़ में फंदा डाल कर दोनों ने फांसी लगाकर जान दे दी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: पूरे मामले में मसौढ़ी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि, प्रथम दृटिकोण में मामला आत्महत्या का लग रहा है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस घटना की जांच में जुट गई है. वहीं प्रेमी युगल की खुदकुशी के बाद गांव में सनसनी फैल गई है और घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.

