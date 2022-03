पटना: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सटे सिकंदराबाद में भीषण अग्निकांड में बिहार के 11 लोगों की झुलसकर मौत (Death Of Laborers Of Bihar In Secunderabad) हो गई है. 11 बिहारियों की मौत को लेकर लोजपा रामविलास ने बिहार सरकार को दोषी ठहराया है. लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी के कारण लाखों करोड़ों लोग दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं. इस हादसे के पीछे राज्य सरकार दोषी है.

''हैदराबाद में घटित घटना काफी दुखदाई और निंदनीय है. बिहार के मजदूर लगातार काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं. लोजपा रामविलास कई बार राज्य सरकार से मांग कर चुकी है कि राज्य के बाहर राज्य सरकार की ओर से प्रवासी मंत्रालय होना चाहिए. जिससे सही आंकड़ा पता चल सकेगा कि बिहार के बाहर कितने मजदूर काम करने जाते हैं.''- चंदन सिंह, प्रवक्ता, लोजपा रामविलास

'अग्निकांड की हो उच्चस्तरीय जांच': लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि हैदराबाद की घटना (Hyderabad Fire Accident) काफी दुखद है इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. आखिर किस कारण से उस डिपो में आग लगी है और बिहार के मजदूर की मौत हुई है. हो सकता है कि इसके पीछे कोई और कारण हो, जिस वजह से इसकी जांच की जरूरत है. इसके साथ-साथ राज्य सरकार को सभी मृतक परिवारों को 25-25 लाख का मुआवजा देना चाहिए.

देखते ही देखते जल गई 11 जिंदगियां: बता दें कि सिकंदराबाद के बायोगुड़ा स्थित टिंबर डिपो में करीबन सुबह 4 बजे आग लग गई. देखते ही देखते 11 लोग जलकर झुलस गए, जिस वजह से उनकी मौत हो गई. हालांकि, स्थानीय सूचना पर दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया. दरअसल, यह आग डिपो के कबाड़ गोदाम में लगी थी. हैदराबाद की इस घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मृतकों के परिजनों को दो ₹2,00,000 मुआवजा देने का ऐलान किया है. वहीं, तेलंगाना रख के राज्य सरकार द्वारा भी 5-5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है.

