मसौढ़ी: पटना के मसौढ़ी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 पियक्कड़ और 5 शराब कारोबारी को गिरफ्तार (Drunk and liquor businessman arrested) कर लिया है. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने हजारों लीटर महुआ शराब को नष्ट किया. वहीं एक अन्य कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लग्जरी कार से 120 लीटर देसी महुआ शराब बरामद किया.

पुलिस लगातार चला रही है छापेमारी अभियान: मसौढ़ी मेे पुलिस की टीम शराब के कारोबारी और शराबियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चला रही है. पुलिस छापेमारी के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर शराब कारोबारियों की नींदे उड़ा रही है. गौरतलब है कि पुलिस कभी गुप्तचर की सहायता से छापामारी अभियान चला रही है, तो कभी ड्रोन और डॉग स्क्वॉड की सहायता से. पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा है.

लग्जरी कार से देसी शराब बरामद: छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस ने 14 पियक्कड़ और 5 शराब कारोबारियों (liquor smugglers arrested in Masaurhi) को गिरफ्तार किया. जिनके पास से 40 लीटर देसी शराब बरामद की गई है. वहीं हजारों लीटर महुआ शराब को भी नष्ट (Huge amount of liquor seized in Masaurhi) किया गया है. वहीं एक अन्य छापेमारी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार करवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 120 लीटर देसी महुआ शराब को भी बरामद किया है. साथ ही कार चालक और शराब कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बिहार मध निषेध कानून (liquor ban in bihar) के तहत गिरफ्तार सभी आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

"हमने थाना क्षेत्र को शराब मुक्त बनाने का संकल्प उठाया है. इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है. आगे भी हमारी कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी".- संजय कुमार, थानाध्यक्ष, मसौढ़ी

