पटना : पटना मद्य निषेध विभाग की टीम (Patna Prohibition Department team) ने शराब रैकेट के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद से शराब माफिया विक्रम राठौर को गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ बिहार के मधुबनी जिला के लखनोर (Lakhnore of Madhubani District) और मोतिहारी के पिपरा थाना में कई मामले दर्ज हैं. उत्तर प्रदेश का मूल निवासी विक्रम राठौड़ चंदन नगर गाजियाबाद का रहने वाला हैऔर इसके द्वारा मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के विरुद्ध बिहार के विभिन्न जिलों में अवैध शराब की सप्लाई की जा रही थी.

उत्तर प्रदेश से ट्रक से भेजता था शराब : विक्रम राठौर के खिलाफ बिहार के मधुबनी जिला के लखनोर और मोतिहारी के पिपरा थाना में कई (Many cases registered in Pipra police station of Motihari) मामले दर्ज हैं. बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के उपरांत इसके द्वारा बिहार के अवैध शराब कारोबारियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश से ट्रकों के द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के विभिन्न जिलों में अवैध शराब की खेप को शराब कारोबारियों की भी जा रही थी. विक्रम सिंह उर्फ विक्रम राठौड़ के विरुद्ध न्यायालय से वारंट निर्गत होने के बाद मध्य निषेध इकाई ने इनकी गिरफ्तारी हेतु एक विशेष टीम का गठन किया. इसी क्रम में टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश दिल्ली राज में कैंप करके उनकी गिरफ्तारी के लिए आ सूचना संकलित किया गया सूचना संकलित के बाद उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाई है

शराब से बनाई अकूत संपत्ति : मद्य निषेध इकाई द्वारा मिली जानकारी के अनुसार इसके द्वारा अवैध रूप से शराब भेज कर अकूत संपत्ति अर्जित किया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी गिरफ्तारी से बिहार राज्य में प्रतिबंधित शराब को अवैध ढंग से भेजने वाले शराब कारोबारियों एवं आपूर्तिकर्ताओं पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है. गिरफ्तारी के बाद पूछताछ से बिहार के अवैध शराब कारोबारियों का पर्दाफाश एवं इनके बिहार के मध्यनिषेध से संबंधित अन्य कांडों में भी संलिप्त होने की संभावना है.

