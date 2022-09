पटनाः बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है, जिसका असर भी दिख रहा है. अवैध शराब के खिलाफ पुलिस कि कार्रवाई बदस्तूर जारी है. एक बार फिर पटना जिले की बिहटा पुलिस ने लावारिस डाक पार्सल (Liquor Recovered From Postal Parcel Van In Patna) पिकअप वैन से 20 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद की है. पिकअप वैन के नंबर के आधार पर पुलिस अब वाहन के मालिक और शराब तस्कर की पहचान में जुट गई है.

गुप्त सूचना पर पहुंची थी पुलिसः दरअसल बिहटा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहटा थानाक्षेत्र के बिहटा-कनपा मार्ग के यमुनापुर गांव के सड़क किनारे एक लावारिस डाक पार्सल पिकअप वैन काफी देर से खड़ी है, जिसमें शराब लदी हुई है. सूचना मिलने के बाद तुंरत बिहटा थानाअध्यक्ष रंजीत कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे जहां एक उजले रंग के डाक पार्सल पिकअप वैन को सड़क किनारे खड़ा देखा जिसके बाद खुद थानाअध्यक्ष ने वाहन की तलाशी लेनी शुरू की. पिकअप वैन से स्प्रिट और शराब की बदबू आ रही थी.

पिकअप वैन का तोड़ा गया लॉकः थानाअध्यक्ष रंजीत कुमार काफी मशक्कत के बाद पिकअप वैन का लॉक तोड़ा गया, जिसमें लॉक खुलते ही पुलिस के भी होश उड़ गए. जिस पार्सल वाहन में लोगों के महत्वपूर्ण दस्तावेज आते हैं, उस पार्सल वाहन में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लदी थी. वहीं, शराब मिलने की खबर से आसपास के लोगों की भी भीड़ जुट गई. पुलिस पिकअप वैन को अपने कब्जे में लेकर रात को ही थाना ले आई जहां पुलिस को देर रात गिनती में वैन से कुल 211 कॉर्टन अंग्रेजी शराब मिली. जिसमें कुल 4332 बोतल थे. जिसमें कुल 1899 लीटर अंग्रेजी शराब थी, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपये है.

"गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है. पुलिस को सूचना मिली थी कि यमुनापुर गांव के सड़क किनारे एक लाइन होटल के पास लावारिस डाक पार्सल पिकअप वैन काफी देर से खड़ी है, जिससे स्प्रिट की बदबू आ रही है. सूचना के सत्यापन को लेकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पिकअप वैन की तलाशी ली गई. काफी प्रयास के बाद पिकअप वैन का पिछला हिस्सा तोड़ा गया. उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लदी हुई थी, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 20 लाख है. पिकअप वैन के नंबर के आधार पर वाहन के मालिक एवं शराब तस्कर की पहचान की जा रही है"- रंजीत कुमार,थानाअध्यक्ष

