पटना: राजधानी पटना के सचिवालय थाना (Police Station Sachivalaya) क्षेत्र के यारपुर इलाके (Uproar In Yarpur patna) के कुछ दुकानदारों को उनके दुकान के आस पास बैठकर शराब पी रहे शराबियों को टोकना महंगा पड़ गया. दुकानदारों द्वारा उनके दुकानों के बगल में बैठकर शराब पी रहे शराबियों को रोके जाने के खिलाफ एकजुट हुए शराब कारोबारियों और शराबियों ने दुकानदारों पर ईंट पत्थर (stone pelting in patna) से हमला (Liquor Mafia Attacked Shopkeepers In Patna) कर दिया जिसमें कई दुकानदारों को चोटें आईं हैं.

जमकर चले ईंट पत्थर: दरअसल पटना के सचिवालय थाने से महक चंद कदम की दूरी पर मौजूद यारपुर इलाका अचानक से रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. देखते ही देखते बीच सड़क पर शराब कारोबारियों के साथ-साथ शराबी और दुकानदारों के बीच जमकर ईंट पत्थर चलने लगे. हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गयी और ईंट पत्थर चला रहे लोगों को मौके से खदेड़ दिया.

शराब माफियाओं और दुकानदारों के बीच झड़प : इस दौरान ईंट पत्थर से घायल हुए दुकानदार विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता ने आरोप लगाया कि उनकी दुकान के नजदीक बैठकर शराबी शराब पिया करते हैं. जब स्थानीय दुकानदार उसका विरोध करते हैं तो इलाके में शराब पीने आए शराबी और शराब का व्यवसाय कर रहे शराब माफिया उन जैसे दुकानदारों के साथ मारपीट करते हैं. आज भी मना करने पर मारपीट की गयी.

"दुकान पर बैठकर कुछ लोग शराब पी रहे थे. शराब पीने के लिए मना किए. शराब माफिया आकर मारपीट करने लगे. 50 की संख्या में लोग आए थे और मारपीट करने लगे."- विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, दुकानदार

दुकानदारों का पुलिस पर गंभीर आरोप: वहीं घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों ने पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इलाके में खुलेआम शराब बेची जा रही है. सचिवालय थाने की पुलिस ऐसे शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने से परहेज करती है. हालात यह है कि अगर कोई दुकानदार या स्थानीय लोग शराब कारोबारियों के खिलाफ थाने में शिकायत करता है तो पुलिस उल्टे शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट जाती है.

