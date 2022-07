पटना: दानापुर के शाहपुर थाने के जमसौत मुसहरी (Attack On Police Team In Jamsaut Mushari Danapur ) में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची थी लेकिन इस दौरान शराब माफियाओं ने टीम पर पथराव (Attack On Police Team In Patna) शुरू कर दिया. इस पथराव में कई पुलिसकर्मी के जख्मी होने की सूचना है. शराब कारोबारियों के हमले के बाद टीम को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा. इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पटना में पुलिस टीम पर हमला: इस पथराव में कई पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हुए हैं. कई पुलिसकर्मियों ने किसी तरह वहां से भाग कर अपनी जान बचाई. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस भाग रही है. हमलावरों में ज्यादातर महिलाएं नजर आ रही हैं. महिलाओं की आवाजें आ रही हैं जिसमें वो बाकी लोगों को भी पुलिस पर हमला करने के उकसा रही हैं.

घर में आग लगने के बाद मचा बवाल: बताया जाता है कि जमसौत मुसहरी में लगन मांझी और नवमी मांझी के झोपड़ीनुमा घर में अचानक आग लग गयी थी. लोग आग बुझाने में जुटे हुए थे. इसी दौरान उत्पाद विभाग के टीम जमसौत मुसहरी में शराब को लेकर छापेमारी करने पहुंची तो शराब कारोबारियों ने टीम पर पथराव करते हुए खदेड़ दिया.

पुलिस पर हमले का वीडिया वायरल: पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मिली जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि जमसौत मुसहरी में बड़े पैमाने पर देसी शराब बनाने का धंधा किया जा रहा है. सूचना के आधार पर गुरुवार को टीम छापेमारी करने पहुंची और पुलिस ने सैकड़ों लीटर निर्मित देसी शराब को नष्ट किया.

शराब कारोबारी फरार: वहीं उत्पाद विभाग की टीम को देखते ही मुसहरी से शराब कारोबारी फरार हो गए. इसी क्रम में लगन मांझी और नवमी मांझी के झोपड़ीनुमा घर में अचानक आग लग गई. अगलगी के बाद अफरा-तफरी मच गई. इस घटना के बाद महादलित परिवार आक्रोशित हो गए और सभी ने पुलिस पर हमला कर दिया और पथराव करते हुए टीम को खदेड़ दिया.

पुलिस कर रही छानबीन: किसी तरह वहां से उत्पाद विभाग के टीम जान बचाकर भागी. शाहपुर थानाध्यक्ष सफीर आलम ने बताया कि "उत्पाद विभाग के टीम जमसौत मुसहरी में छापेमारी करने गई थी. टीम ने सैकड़ों लीटर निर्मित व अर्धनिर्मित देसी शराब को नष्ट किया गया. इसी क्रम में एक झोपड़ीनुमा घर में अचानक आग लग गई, जिससे मुसहरी के महादलित आक्रोशित होकर पथराव करते हुए पुलिस को खदेड़ दिया. मामले की छानबीन की जा रही है."

नोट: ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.