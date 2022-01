पटनाः साल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद अवैध तरीके से देसी शराब उत्पादन और विदेशी शराब की बिक्री की जा रही है. ऐसे माफियाओं पर लगातार बिहार पुलिस द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई (Arresting In Liquor Cases In 2021) कर रही है लेकिन धंधेबाजों पर इसका असर नहीं पड़ रहा है. बिहार पुलिस मुख्यालय ने शराब संबंधी मामलों (Liquor Cases In 2021) को लेकर की गई कार्रवाई के आंकड़े जारी किया है.

इसे भी पढ़ें- बिहार में एंबुलेंस के बाद अब डाक विभाग के पार्सल वैन से शराब तस्करी, पुलिस भी दंग

पुलिस मुख्यालय के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया है. इस दौरान कुल 66,258 प्राथमिकी दर्ज की गई है. लगातार कार्रवाई के बाद भी बिहार के किसी न किसी जिले से अवैध शराब काबोरार के मामले सामने आते रहे.

पिछले साल शराब मामलों में पुलिस ने क्या-क्या किया

2021 में कितनी शराब बरामद हुई? इस संबंध में आंकड़े बताते हैं कि बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग द्वारा लगातार चलाई जा रही अभियान के तहत केवल 2021 में कुल 15,62,354 लीटर देसी 29,74,727 लीटर विदेशी शराब के साथ कुल 45 लाख 37 हजार 81 लीटर बरामद किया गया. वहीं, साल 2021 में 82,907 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है जिसमें से 2046 अभियुक्त बिहार के बाहर के हैं.

यही नहीं शराब के अवैध धंधे में संलिप्त 4812 वाहनों को जब्त किया गया, जिसमें से दो पहिया 10,212, तीन-चार पहिया और अन्य 4652 जिसमें 621 ट्रक भी सम्मिलित हैं. डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने बताया कि साल 2021 में मद्य निषेध नीति का उल्लंघन करने वाले 30 पदाधिकारी/कर्मियों को बर्खास्त किया गया है. 134 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है और 45 पदाधिकारी कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसके साथ ही 17 पदाधिकारियों को थाना अध्यक्ष के पद से वंचित किया गया है.

इसे भी पढ़ें- हरियाणा के पलवल SSP के नाम पर कार से हो रही थी शराब की तस्करी, दुर्घटना के बाद हुआ खुलासा

इतना सब कुछ होने के बाद भी इक्का-दुक्का पुलिसकर्मी लगातार शराब के धंधे में संलिप्त पाए जा रहे हैं. डीजीपी संजीव कुमार सिंघल की माने तो शराब नीति के तहत लगातार अभियुक्तों के साथ-साथ पुलिस पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है. समाज में कुछ लोग गलत करते रहते हैं, वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. मद्य निषेध अधिनियम में कोर्ट के द्वारा 310 अभियुक्तों को सजा भी सुनाई गई है.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP