पटना: आरजेडी के पोस्टर (New Poster Of RJD On Mission 2024) पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ( Vijay Kumar Sinha On RJD Poster) ने कहा कि अपने आप को भगवान के रूप में दिखाने का काम पोस्टर के जरिए लोग करते हैं. जब काल मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. दुनिया की कोई शक्ति ऐसे लोगों के अंत को नहीं रोक सकती है जो अपने को ईश्वर घोषित कर दे.

RJD के पोस्टर पर विजय सिन्हा का हमला: विजय सिन्हा ने कहा कि जो अपने को अर्जुन, श्रीकृष्ण और विष्णु की भूमिका में ला दिए हैं, यह उनके अहंकार, स्वार्थ और भ्रष्टाचार का चरमोत्कर्ष है. इसका अंत कृष्ण रूपी जनता और अर्जुन रूपी दो तिहाई नौजवान करेंगे. दरअसल राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के पास लगे पोस्टर में लालू प्रसाद यादव को ब्रह्मा के रूप में दिखाया गया है और नीतीश कुमार अर्जुन के रूप में हैं. वहीं तेजस्वी को कृष्ण के रूप में दिखाया गया है.

"जो लोग खुद को ईश्वर घोषित कर दें उनका अंत निश्चित है. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. जनता इन लोगों को सबक सीखाएगी."- विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष

"आ अब 2024 में सीधे हस्तिनापुर (नई दिल्ली ) पर चढ़ाई बा": राजद कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लालू प्रसाद यादव को ब्रह्मा, विष्णु महेश के साथ-साथ कई भगवानों के रूप में सारे विपक्षी पार्टियों के नेता दिखाए गए हैं. इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव के दाहिने तरफ जहां राहुल गांधी हैं. वहीं बाएं तरफ सोनिया गांधी को दिखाया गया है. आरजेडी के इस पोस्टर में बिहार और देशवासियों को दीपावली, छठ और नए साल की शुभकामना दी गई है. साथ ही लिखा है "आ अब 2024 में सीधे हस्तिनापुर (नई दिल्ली ) पर चढ़ाई बा."

'प्रशांत किशोर सीएम नीतीश के आदमी हैं': वहीं प्रशांत किशोर की पद यात्रा को लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि ललन बाबू को वह दिन याद रखना चाहिए जब वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग होकर उनके पेट के दांत गिन रहे थे. नीतीश कुमार ने ही एक साजिश के तहत ललन सिंह को अपने विरोध में किया था. लोगों के पास भेजा था. तरह तरह की बातें ललन सिंह से नीतीश कुमार कहवाते थे जिससे कि उनके जो पक्ष के लोग हैं वह एकजुट हो. आज भी प्रशांत किशोर मामले को अगर आप देखें तो जनता दल यूनाइटेड ने ही प्रशांत किशोर की पदयात्रा का पूरा रोडमैप तैयार किया है. नीतीश कुमार खुद से इस रोड मैप को तैयार करके प्रशांत किशोर को पदयात्रा पर भेजे हैं और उन्हें लग रहा है कि प्रशांत किशोर के पद यात्रा से जनता दल यूनाइटेड को फायदा होगा. इसीलिए प्रायोजित कार्यक्रम है. लेकिन सच्चाई यही है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के आदमी हैं और वह नीतीश कुमार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं. जनता सब जानती है जनता यह भी जानती है.

सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर विजय सिन्हा का बयान: नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सुधाकर सिंह के इस्तीफ पर भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों की तरह से विधायिका को समाप्त करने का काम कर रहे हैं. यही कारण है कि सरकार में बैठे मंत्री ने अफसरशाही की शिकायत की तो मंत्री से ही इस्तीफा ले लिया गया.