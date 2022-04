पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने कश्मीर में बिहारियों पर हुए हमले पर चिंता जताई है. मंगलवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को बिहारियों की सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाना चाहिए. साथ ही हमला करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए. दरअसल, श्रीनगर में आतंकवादी हमला (Terrorist Attack in Srinagar) हुआ है. इस हमले में दो प्रवासी नागरिक और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के दो जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए. इनमें से एक जवान की मौत हो गई. घायल प्रवासी बिहार के रहने वाले (Two Laborers of Bihar Injured in Terrorist Attack) हैं.

सीआरपीएफ के एक जवान की मौत

आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मैसूमा इलाके (Maisuma area of ​​Srinagar city) में सोमवार को आतंकवादियों की गोलीबारी में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force) के कम से कम दो जवान घायल हो (Two CRPF jawans shot) गए. जिनमें से एक की मौत हो गई है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने मैसूमा में सीआरपीएफ के जवानों पर गोलियां चलाईं, जिसमें दो जवान घायल हो गए थे. घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां एक जवान की मौत हो गई है. मृत सीआरपीएफ जवान की पहचान कांस्टेबल विशाल कुमार के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान एएसआई निरंजन सिंह के रूप में हुई है.

24 घंटों में 4 प्रवासी नागरिकों पर निशाना

इससे पहले आतंकियों ने आज सुबह पुलवामा के लजुराह इलाके में गैर-स्थानीय मजदूरों को निशाना बनाया। इस गोलीबारी में दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों मजदूरों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पिछले चौबीस घंटों में ये जिला पुलवामा में ही यह दूसरा आतंकी हमला है. दोनों हमलों में चार गैर कश्मीरी घायल हुए हैं. रविवार को आतंकी हमले में घायल होने वालों में पंजाब का ट्रक ड्राइवर व उसका सहायक शामिल था.

