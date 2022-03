पटना: ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर राजभवन मार्च (Raj Bhavan March Of Gram Raksha Dal In Patna) निकाला. इस मार्च का आयोजन पटना के कारगिल चौक से राजभवन तक किया गया था. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्रों ने कारगिल चौक से भिक्षाटन शुरू किया. इस दौरान प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश करने लगे. पटना जिला प्रशासन ने सभी को प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोका. इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज (Lathi Charge On Gram Raksha Dal Members In Patna) किया जिसमें कई पुलिस मित्रों को चोटें आई हैं.

पढ़ें: पटना: पंचायती राज मंत्री के घर के बाहर हंगामा, आत्मदाह करने की चेतावनी, जानें वजह

पुलिस ने किया बल प्रयोग: दरअसल मानदेय और स्थाईकरण की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में पटना के कारगिल चौक से राजभवन की ओर निकले ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्रों के इस आंदोलन को पटना के जेपी गोलंबर पर पुलिस ने रोक दिया. राजभवन की ओर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पटना के जेपी गोलंबर पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हल्का बल प्रयोग कर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया है. इस लाठीचार्ज में कई ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्रों को गंभीर चोटें भी आई हैं.

पढ़ें: पटना में अधिवक्ता संघ का प्रदर्शन: अस्थायी कार्यालय तोड़े जाने का वकीलों ने किया विरोध, घंटों किया हंगामा

पंचायती राज मंत्री के खिलाफ गुस्सा: ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्रों के द्वारा राजभवन मार्च में सैकड़ों की संख्या में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्रों ने भाग लिया. अपनी मांगों के समर्थन में पटना के कारगिल चौक से जेपी गोलंबर पर पहुंचे ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्रों पर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग किया. मार्च का नेतृत्व कर रहे राजीव ने बताया कि उनकी नौकरी को स्थाई करने का आश्वासन विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी (Panchayati Raj Minister Samrat Choudhary) ने पूर्व में दिया था. मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा था कि इस विधानसभा सत्र के दौरान ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्रों के मुद्दों को बिहार विधानसभा में उठाया जाएगा.

पढ़ें- भागलपुर: ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्रों का प्रदर्शन, मानदेय समेत कई मांगों के समर्थन में नारेबाजी

"सदन के इतने दिन चलने के बावजूद भी पुलिस मित्रों का मामला सदन में संबंधित मंत्री के द्वारा नहीं उठाया गया. जिसके विरोध में आज पुलिस मित्रों ने कटोरा लेकर पटना के राजभवन तक पैदल मार्च करने का ऐलान किया था. जिसे पुलिस ने पटना के जेपी गोलंबर पर ही खत्म करवा दिया. आज हालात यह है कि अगर सरकार और विभाग हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो हमें मजबूरन कटोरा लेकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा."- राजीव , ग्राम रक्षा दल सदस्य

कई बार कर चुके हैं आंदोलन: गौरतलब हो कि पिछले कुछ दिनों में ग्राम रक्षा दल के कर्मियों ने कई बार प्रदर्शन किया था. हालांकि पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ दिया गया था. कई वर्षों से वेतनमान और नौकरी स्थाई करने की मांग कर रहे ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के कर्मियों को सिवाए आश्वासन के अब तक कुछ नहीं मिला है. ऐसे में नाराज कर्मियों ने इसी वर्ष जनवरी में मंत्री सम्राट चौधरी के निजी और सरकारी आवास का भी घेराव किया था.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP