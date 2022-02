पटनाः राजद सुप्रीमो लालू यादव आज रांची जाएंगे. वे आज ही सेवा विमान से रांची (Lalu Yadav will Go to Ranchi today) जा रहे हैं. वे दोपहर 1.10 मिनट पर इंडिगो विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे. एयरपोर्ट से सीधे स्टेट गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे. स्टेट गेस्ट हाउस में पार्टी के प्रमुख लोगों से मुलाकात करेंगे. वहीं बहुचर्चित चारा घोटाला केस के सबसे बड़े मामले में 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाने जा रही (CBI Court Decision in Fodder Scam) है. इसी मामले में लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत में उपस्थित रहना है.

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के अन्य चार केसों में इससे पूर्व सजा पा चुके हैं. अब लालू से जुड़े पांचवें केस के फैसले पर सबकी निगाह टिकी हुई है. इस फैसले पर लोगों की नजर टिकी हुई है. इससे लालू यादव का भविष्य तो तय होगा ही, बिहार की राजनीति भी प्रभावित होगी.

बता दें कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 15 फरवरी को फैसला सुनाने जा रही है. डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित 99 अभियुक्तों का भविष्य अदालत के फैसले पर टिका है. 90 के दशक का सबसे बड़े घोटाले में झारखंड में 53 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें यह 52वां केस है जिसमें अदालत फैसला सुनाने जा रही है.

