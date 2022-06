पटना: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ( RJD Supremo Lalu Prasad Yadav) विशेष विमान से पटना एयरपोर्ट (Lalu leaves for Daltonganj from Patna airport) से डालटेनगंज के लिए रवाना हुए. इस वक्त लालू यादव झारखंड पहुंच चुके हैं. बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लालू प्रसाद यादव को 8 जून को पलामू कोर्ट में पेश होना है. मिल रही खबर के अनुसार यह मामला बहुत पुराना है और आचार संहिता के उल्लंघन का केस (violation of code of conduct case) लालू प्रसाद यादव पर पलामू कोर्ट में दर्ज है. लालू यादव को एयरपोर्ट के अंदर व्हील चेयर से ले जाने की व्यवस्था की गई थी लेकिन लालू यादव पैदल ही एयरपोर्ट के अंदर जाते नजर आए.

झारखंड रवाना हुए लालू यादव: पटना एयरपोर्ट पर जब उनसे पूछा गया कि आप रांची जा रहे हैं तो उन्होंने कहा सिर्फ हां में जवाब दिया. इसके अलावा पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से उन्होंने किसी भी तरह की बातचीत नहीं की. सूत्रों से मिल रहे खबर के अनुसार पलामू में ही लालू प्रसाद यादव 2 दिन रहेंगे. वहां एक होटल भी उनके लिए बुक किया गया है और उसके बाद 8 जून को वह पलामू कोर्ट में पेश होकर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अपनी सफाई देंगे.

पलामू में लगेगी लालू की चौपाल: लालू के आने को लेकर पार्टी और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की गईं हैं. होटलों में कमरे बुक हुए हैं. लालू यादव के आगमन को लेकर पलामू पुलिस ने भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है. पलामू कोर्ट परिसर और हवाई अड्डा के इलाके में बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की जाएगी. पलामू परिसदन का भवन लालू प्रसाद यादव के नाम पर बुक किया गया है. जानकारी के अनुसार बिहार के 18 विधायकों ने विभिन्न होटलों में कमरा बुक करवाया है.

रांची से पलामू तक लालू यादव के भव्य स्वागत की तैयारी: पलामू कोर्ट में लालू यादव की पेशी है. इसको लेकर 07 जून को लालू यादव सेवा विमान से रांची आएंगे और एयरपोर्ट से ही सड़क मार्ग से पलामू के लिए प्रस्थान करेंगे. पलामू में 07 जून को रात्रि विश्राम करने के बाद 08 जून को अदालत के समक्ष पेश होंगे. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद प्रसाद के झारखंड आगमन की सूचना मिलते ही झारखंड राजद एक्टिव हो गया है. लालू यादव के स्वागत में रांची से लेकर पलामू तक 110 से ज्यादा तोरण द्वार बनाए गए हैं. वहीं जगह जगह पारंपरिक तरीके से ढोल नगाड़े से उनका स्वागत किया जाएगा.

1995-96 में आचार संहिता के उल्लंघन का मामलाः राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने बताया कि वर्ष 1995-96 में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की चुनावी सभा गढ़वा के मैदान में आयोजित की गयी थी. मैदान में इतनी भीड़ हो गयी थी कि हैलीकॉप्टर के पायलट ने सुरक्षा के मद्देनजर बगल के खेत में चॉपर को उतार दिया गया था. इसी को लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. इसी को लेकर पलामू कोर्ट की ओर से उन्हें अदालत में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था. इसी को लेकर लालू यादव 8 जून को अदालत में पेश होंगे.



