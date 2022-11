पटना: राजधानी पटना में चोरो का आतंक (theft in patna) लगातार बढ़ रहा है. जिले में रोजाना कहीं न कहीं किसी न किसी के घर का ताला तोड़कर चोर आसानी से जीवन भर की कमाई ले कर फरार हो रहे है. ताजा मामला जिले के खाजेकलां थाना क्षेत्र के नवाब बहादुर रोड़ स्थित मदरसा सुलेमानिया गली का है. जहां चोरों ने एक कारोबारी के घर लाखों रुपए (theft in businessmans house in Patna) की नकदी और सामान लेकर फरार हो गए.

ये भी पढ़ें- पटना में चोरी करने आए युवक की पिटाई के बाद मौत, डॉक्टर और किराएदार गिरफ्तार

लाखों रुपए लेकर चोर फरार: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कारोबारी मोहनीश के घर चोर ताला तोड़कर 1.5 लाख रुपए नकद समेत 20 लाख रुपये का गहना चोरी कर फरार हो गया. बताया जा रहा है कि कारोबारी मोहनीश दो महीने से अपना घर छोड़कर सिलीगुड़ी गए थे. जिसका फायदा उठाकर चोर ने वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित कारोबारी के मुताबिक घर के सभी कमरों से सामान चोरी किया गया है.

"हम सिलीगुड़ी से चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए पटना आए थे. जब घर घुसे तो देखें की सारा ताला टूटा हुआ है और कमरे में सामान बिखरा पड़ा है. चोरो ने डेढ़ लाख रुपए नकदी और 20 लाख रुपए के जेवर चोरी किए है".- मोहनीश, कारोबारी

मामले की छानबीन में जुटी पुलिस : बताया जा रहा है कि कारोबारी को चोरी की घटना के बारे में तब पता चला जब वो अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सिलीगुड़ी से वापस पटना आए. उन्होंने जैसे ही घर में प्रवेश किया तो सारा सामान बिखरा पड़ा देख उसे शक हुआ. जिसके बाद उसने अलग अलग कमरों में भी सामान के बिखरा हुआ देख पुलिस को इसकी सूचना दी. व्यवसायी के घर चोरी की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई.

"मामले की जानकारी मिली है. पुलिस मौके पर पहुचं कर जांच कर रही है. अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा कि चोरों ने कितने रुपए की चोरी की है".- पुलिस, खाजेकलां थाना

ये भी पढ़ें- पटना: पुलिस को मिली सफलता, चोरी के महंगे मोबाइल और कैश के साथ मुख्य सरगना को किया गिरफ्तार