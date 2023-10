बिहार में वृद्धा पेंशन योजना कैसे अप्लाई करें : राज्य के जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं वो सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ प्रतिमाह उठा सकते हैं. सबसे पहले Department Of Social Welfare Government of Bihar की Official Website पर जाना होगा. Official Website पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा. इस होम पेज पर आपको 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन' का विकल्प दिखाई देगा. आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा.