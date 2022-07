पटना: राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ ( Bihar PFI Connection) मामले में अब तक कुल 8 संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिनमें से एक की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से की गई है. इनकी गिरफ्तारी के बाद से बिहार पुलिस और एटीएस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. फुलवारी शरीफ से ही शुक्रवार को एक संदिग्ध युवक मरगूब अहमद दानिश ( Margub Ahmed Danish Arrested) को गिरफ्त में लिया गया. आखिर कैसे इसके संदिग्ध हरकतों के बारे में पता चला और कौन है मरगूब जानिए विस्तार से..

सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी विचारधारा के द्वेषपूर्ण पोस्ट: दरअसल संदिग्ध युवक मरगूब अहमद दानिश का नाम, पता और मोबाइल नंबर- 7783039253 एटीएस को उपलब्ध कराया गया था. प्रशासन द्वारा सूचित किया गया कि यह युवक सोशल मीडिया पर रेडिकल / द्वेषपूर्ण पोस्ट, लाइक और शेयर करता है. इस युवक का काउंसलिंग कर काउंटर रेडिकलाइज करने की आवश्यकता है. एटीएस द्वारा उक्त मोबाइल नम्बर का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि मोबाइल नम्बर 7783039253 का धारक मरगूब अहमद दानिश (24.07.1996) पिता- सैफुद्दीन अहमद पता- मुनीर कॉलोनी, (कब्रिस्तान के पास) था.

गजवा-ए-हिन्द' का एडमिन है ताहिर : मरगूब अहमद दानिश के नाम-पता का भौतिक सत्यापन किया गया तो नाम-पता सही पाया गया. सत्यापन में पाया गया कि मरगूब अहमद दानिश का दूसरा नाम ताहिर है. इसने स्थानीय मदरसा से पढ़ाई किया है और वर्तमान में स्थानीय बच्चों को उनके घर जाकर कुरान पढ़ाने का काम करता है. मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर के सोशल मीडिया गतिविधि की जांच की गई तो यह बात प्रकाश में आई कि ताहिर एक ग्रुप गजवा-ए-हिन्द' (Ghazwa-E-Hind) का एडमिन है.

पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में था मरगूब: इस ग्रुप के Icon के रूप में भारत के नक्शा को हरा रंग से रंगकर उसपर पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ दिखलाया गया है. Icon के Group Description में उर्दू एवं अंग्रेजी में लिखा है कि "This group provides information about Ghazwa-e-Hind and the persecution of all Muslims and also gives information about all the special events happening in the world. No wrong post."

कर रहा था उन्मादी और भड़काऊ भाषण पोस्ट: यह ग्रुप दिनांक 13.03.2022 को एक पाकिस्तानी मोबाइल नम्बर- +923040128159 द्वारा बनाया गया है. उक्त पाकिस्तानी नम्बर के धारक द्वारा ही ताहिर को एडमिन बनाया गया है. इस ग्रुप में वर्तमान में कुल- 181 सदस्य हैं, जिसमें मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, यमन एवं अन्य इस्लामिक देश के लोग हैं. इस ग्रुप के सदस्यों द्वारा बहुत सारे आतंकी वीडियो पोस्ट किए गए हैं. इसके अलावा कश्मीर में आतंकी घटनाओं का महिमा मंडन किया गया है और मारे गये आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने से संबंधित पोस्ट भी किये गये हैं.

पाकिस्तान के साथ ही भारत के कई लोग इससे जुड़े थे: साथ ही लोकतंत्र को खत्म कर पूर्णतः इस्लामिक राज स्थापित कर खिलाफत लागू करने संबंधी पोस्ट किये गये हैं. इनके द्वारा एक पोस्ट में लिखा गया है कि ताहिर द्वारा दिनांक 30.06.2022 को इस ग्रुप में चार पाकिस्तानी नंबर तथा एक भारतीय नंबर को, दिनांक 08.07.2022 को एक पाकिस्तानी नंबर, दिनांक 10.07.2022 को एक पाकिस्तानी नंबर एवं दिनांक 13.07.2022 को बारह पाकिस्तानी नंबर तथा तीन भारतीय नंबरों को गजवा-ए-हिन्द ग्रुप से जोड़ा गया है.

भारत के नक्शे पर साफ दिखी ताहिर की नफरत: ताहिर द्वारा WhatsApp पर दिनांक 27.02.2022 को गजवा-ए-हिन्द नाम से एक दूसरा ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें कुल 10 सदस्य हैं, जिसमें 08 सदस्य बांग्लादेश के 01 पाकिस्तान का एवं 01 ये स्वयं है. इस ग्रुप के आईकॉन के रूप में भी भारत के नक्शे को हरा रंग से रंगकर उसपर पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ दिखलाया गया है. Icon के नीचे Group Description में बंगला एवं अंग्रेजी में लिखा है " Urge the Muslims of Bangladesh to prepare for the conquest of India" यानी कि बांग्लादेश के मुसलमानों से भारत की विजय के लिए तैयारी करने का आग्रह करें. दिनांक 18.05.2022 को इनके द्वारा एक पोस्ट किया गया है, जिसमें भारत के नक्शे पर एक सफेद एवं काले रंग का झण्डा फहराते हुए दिखलाया गया है, जिसके बीच में उर्दू में "अलजिहाद" लिखा हुआ है.

गजवा-ए-हिन्द को प्रमोट कर रहा था: ताहिर द्वारा अपने WhatsApp के पर्सनल चैट में पाकिस्तानी नंबर +923144200020 जो कि इनके फोन में Markhor नाम से सेव है, पर आपस में चैटिंग के दौरान इनके द्वारा दिनांक 22.06.2022 को रोमन हिन्दी में लिखा गया है कि "मैं ISI से हूं, पांच साल से कर रहा हूं ये काम तथा गजवा-ए-हिन्द को प्रमोट कर रहे हैं." मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर द्वारा BIP एप पर दिनांक 08.06.2022 को एक गजवा-ए-हिन्द नाम से एक ग्रुप बनाया गया है. उसके द्वारा इस ग्रुप में दो पाकिस्तानी नम्बरों को एडमिन बनाया गया है. इस ग्रुप का Icon के रूप में भी भारत का नक्शा को हरा रंग से रंगकर उसपर पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ दिखलाया गया है. वर्तमान में इस ग्रुप में कुल 11 सदस्य हैं.

फेसबुक के जरिए फैला रहा था नफरत: मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर का ताहिर अहमद नाम से एक फेसबुक अकाउंट भी है. वर्तमान में इस अकाउंट के करीब 2000 फ्रेंड हैं, जिसमें कश्मीर, पाकिस्तान, आफगानिस्तान और अन्य इस्लामिक देश के आतंकी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों के प्रोफाइल हैं. इस अकाउंट में इनके द्वारा गजवा-ए-हिन्द से संबंधित बहुत सारे फेसबुक पेज को लाइक किया गया है. इनके द्वारा यू ट्यूब चैनल पर उपलब्ध बहुत सारे भड़काऊ वीडियो को अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर किया गया है.

'बायकॉट इंडिया' का पोस्ट: ताहिर द्वारा एक पाकिस्तानी जेहादी जैद हामिद के पेज को लगातार फॉलो किया जाता है. 12 जून 2022 को इन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर बायकॉट इंडिया का एक पोस्ट किया है, जिसमें भारतीय झंडे के प्रतीक को क्रॉस किया गया है और उर्दू में उल्लेखित है कि "सिर्फ मसनूआत (उत्पादों) का ही नहीं बल्कि हिन्दू रस्मों रिवाज का भी बॉयकट करके अपने नबी से मोहब्बत का सबूत दें." इन्होंने बाबर अली नाम के फेसबुक अकाउंट के एक उर्दू में लिखे पोस्ट 'इंडिया खत्म हो जाएगा, मेरे नबी का नाम हमेशा बुलंद रहेगा, इंशा अल्लाह को भी शेयर किया है.

पूछताछ के लिए शुक्रवार को लाया गया फुलवारी शरीफ थाना: मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर के द्वारा सोशल मीडिया पर किये जा रहे कृत्य को देखते हुए उससे गहन पूछताछ और उसके मोबाइल फोन / अन्य डिजिटल गैजेट के जांच के लिए 14 जुलाई 2022 की शाम उसे फुलवारी शरीफ थाना लाया गया. इसके पास से एक रियलमी कम्पनी का मोबाइल बरामद किया गया. ताहिर ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि इसी मोबाइल फोन से ये सोशल मीडिया के विभन्न प्लेटफॉर्मों का संचालन करता है. उसके मोबाइल फोन के अवलोकन से भी उपरोक्त तथ्य सही पाए गए.

भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात हुई साबित: पूछताछ के बाद यह साफ हो गया कि मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर के द्वारा सोशल मीडिया पर बनाए गए ग्रुप में किये जा रहे पोस्ट देश विरोधी भड़काऊ, रेडिकल / द्वेषपूर्ण हैं. इसके द्वारा भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के अपने सोशल मीडिया साथियों से गजवा-ए-हिन्द माध्यम से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने एवं कब्जा करने के लिए उकसाया जा रहा है. इनके एवं सोशल मीडिया के अज्ञात साथियों द्वारा किये जा रहे इन कृत्य एक संज्ञेय अपराध है. इस संबंध में फुलवारीशरीफ थाना में मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ फुलवारी शरीफ थाना कांड संख्या 840/22 दिनांक- 14.07.2022 धारा-121 / 121 (A) / 120 (B ) / 505 (1) (b)/153 (A) भा०द०वि० तथा 66 आई.टी. एक्ट दर्ज किया गया है.