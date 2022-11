पटनाः बिहार में ठंड बढ़ने से बिहार का मौसम भी बदल रहा है. मौसम में बदलाव से वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा (AQI Level In Bihar Today) है. राजधानी पटना सहित राज्य के कई जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है. शुक्रवार को कटिहार में वायु प्रदूषण बढ़ा है, यहां का स्तर 400 के पार (Katihar Most Polluted In bihar ) चला गया है. वहीं, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी सहित कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से पार हो गया है. राजधानी पटना की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 ही रहा है. शुक्रवार को बिहार में कटिहार सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा. दूसरे नंबर पर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और तीसरे नंबर पर पटना रहा.

कई जिलों में वायु प्रदूषण ज्यादाः प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दावा किया था कि वायु प्रदूषण को लेकर उपाय किए जाएंगे पर वह नहीं दिखा रहा. राज्य के कई जिलों में वायु प्रदूषण हो गया है और लोग दूषित वायु सांस के रूप में लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं. इस साल अप्रैल महीने से ही डीजल संचालित ऑटो को पूरी तरह से बंद कर दिया गया. उसके बाद वायु प्रदूषण का स्तर कम हुआ था. फिलहाल राजधानी पटना में वायु प्रदूषण का स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 है.

पटना में उतार चढ़ावः बिहार की राजधानी पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार चढ़ाव हो रहा है. सीमांचल व उत्तर बिहार के कई जिलों में ठंड बढ़ने के साथ ही वायु की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है. राजधानी पटना सहित बिहार के विभिन्न जिलों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है.

लोग बीमार हो सकते हैंः राजधानी पटना की बात करें तो pm10 जो हवा में मिलता है उसकी मात्रा 175 से ज्यादा है. कटिहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 हो गया है. वहां भी धूल कण की मात्रा हवा में pm10 कुल 240 तक पहुंच गया है. इसको लेकर सरकार जल्द उपाय नहीं करती है तो बिहार के कई जिलों में लोग बीमार हो सकते हैं.

क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्सः बता दें कि एक्यूआई (Air Quality Index) 50 के नीचे हो तो हवा सबसे अच्छी होती है. 50 से 100 के बीच संतोषजनक और 100 से ऊपर जाने पर इसे प्रदूषित माना जाता है. 100-200 के बीच एक्यूआई को संतुलित, 200-300 के बीच खराब, 300-400 तक बहुत खराब और 400 से ऊपर खतरनाक स्तर होता है. एक्यूआई जितना ज्यादा होगा, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ज्यादा होने लगेंगी.