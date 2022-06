रांची/पटना: राजधानी रांची में अरगोड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा दोगुना करने का लालच (cheating in name of doubling money) देकर 1.13 करोड़ की ठगी करने वाला आरोपी पटना से गिरफ्तार (Accused arrested from Patna) कर लिया गया है. जेल जाने वाला आरोपी सुधीर कुमार सिंह बिहार की राजधानी पटना के शिवाजी नगर का रहने वाला है. वहीं इस मामले के अन्य दो आरोपी नीतू सिंह और रणधीर सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस दोनों की तलाश में जुट गई है. हरमू हाउसिंग कॉलोनी की रहने वाली ऋचा सिंह ने तीनों आरोपी के खिलाफ अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी आधार पर पुलिस ने आरोपियों को दबोचा है.

इसे भी पढ़ें- विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले रैकेट का खुलासा, दस गिरफ्तार



एक साल में खाता में ट्रांसफर की थी राशिः ऋचा ने पुलिस को बताया कि नीतू कुमारी उनकी मौसी है. वह बीते अक्तूबर 2020 को उनके घर आयी. बताया कि उनकी केयर और डिवेंचर नामक कंपनी चलाते हैं. इस कंपनी में वह, उनके पति सुधीर व देवर रणधीर शामिल हैं. कंपनी में राशि इनवेस्ट करने वाले को वह 40 प्रतिशत मुनाफा देते हैं. ऋचा के अनुसार वह मौसी के झांसे में आ गयी. वह और उनके रिश्तेदारों ने आरोपी नीतू व उसके पति के खाते में 1.13 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए.

यह राशि अक्तूबर 2020 से अप्रैल 2021 के बीच अलग-अलग तिथि में उनके रिश्तेदारों ने आरोपी को दिया. इसके अलावा वह और उनके रिश्तेदारों ने आरोपियों को नकद 90 लाख रुपए भी दिया था. इसमें से 82 लाख रुपए आरोपियों ने उन्हें लौटा दिया मगर खाते में ट्रांसफर की गई राशि नहीं दिया. मांगने पर वो जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद वह थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करायी.

इन लोगों ने आरोपी खाते में राशि जमा की थी. जिसमें ऋचा सिंह से छह लाख, उनके पति अमित कुमार सिंह ने 22 लाख, रंजित सिंह ने 37 लाख, सरफराज अहमद ने 2 लाख, शशिकांत पाठक ने 2 लाख, समृद्धि ने 1 लाख, रोशन ने 5 लाख, दीपक ने 3 लाख, अंकित ने डेढ़ लाख रुपए जमा किए थे.

ये भी पढ़ें-खबर का असर: PM आवास योजना के नाम पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP