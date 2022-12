पटना (मसौढ़ी): राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी अनुमंडल रेफरल अस्पताल में दीदी की रसोई का उद्घाटन (Didi kitchen Inaugurated In Masaurhi) किया गया. जीविका दीदी (Jeevika Didi will Run Kitchen in Hospitals) के पद पर कार्यरत महिलाएं इस रसोई का संचालन करेंगी. शुक्रवार को जीविका के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल कुमार और जिला परियोजना प्रबंधक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर जीविका दीदी की रसोई का विधिवत उद्घाटन किया.

मरीजों को मिलेगा स्वादिष्ट और पोष्टिक भोजन: जीविका दीदी की रसोई का फायदा अनुमंडल रेफरल अस्पताल में भर्ती मरीजों को मिलेगा. अब उन्हें जीविका दीदी के हाथ से बने स्वादिष्ट और पोष्टिक भोजन खाने को मिलेगा. जीविका के सीईओ राहुल कुमार ने बताया कि अस्पतालों में दाखिल मरीजों को समय में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है. जीविका दीदियों ने एक से बढ़कर एक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर अपने आपको साबित किया है.

"कीमत कम, रखा जाएगा स्वच्छता का ध्यान": उन्होंने आगे कहा कि बिहार के हर कार्यक्रम में जीविका दीदी आगे रह रही है. इस कार्य को सरकार ने जीविका दीदियों को सौंपा है. इससे मरीजों के परिजनों और अस्पताल में कार्यरत कर्मियों को भी गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध होगा. इसके संचालन से जीविका दीदियों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, यह रोजगार सृजन का एक बेहतरीन उदाहरण है. उन्होंने कहा कि रसोई में बनाने वाला सभी पकवान उच्च गुणवत्ता के होंगे, जो मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा. बाजार से इसकी कीमत कम होगी, स्वच्छता का बहुत ही अधिक ध्यान रखा जाएगा.