पटना: बिहार के गया विष्णुपद मंदिर में मुख्यमंत्री के साथ आरजेडी कोटे के मंत्री इसराइल मंसूरी (Minister Mohamed Israel Mansoori ) के प्रवेश करने पर सियासत जारी है. एक ओर जहां बीजेपी इसे हिंदू धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बता रही है, तो वहीं जदयू नेताओं का कहना है कि संविधान में सबको मंदिर-मस्जिद जाने का अधिकार है. बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए मुद्दा तलाशने की कोशिश कर रही है.





'बीजेपी के पास मुद्दे नहीं इसलिए कर रही बखेड़ा': जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा (JDU State President Umesh Kushwaha) ने कहा कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का विशेष महत्व दिया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखते हैं. संविधान में ये भी अधिकार दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म को मानता है और दूसरे धर्म के प्रति आस्था रखता है तो वो भी वहां जा सकता है. उमेश कुशवाहा ने इसे बीजेपी की सियासत करार दिया और निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है. इसलिए ऐसे मामले उठाती है.

''हमारी पार्टी सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलती है. बीजेपी क्या कहेगी, भारतीय संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता को विशेष महत्व दिया गया है. हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखते हैं. उमेश कुशवाहा ने कहा कि हमारे संविधान में यह अधिकार दिया है यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता है और दूसरे धर्म के प्रति आस्था है तो वहां भी जा सकता है. बीजेपी तो मुद्दा खोज रही है उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं''- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू



'देश संविधान से चलेगा या अलग संविधान से चलेगा': वहीं जदयू मंत्री जमा खान इस सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी को बांटने वाली पार्टी कहा. उन्होंने कहा कि-''मंदिर में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री इसराइल मंसूरी चले ही गए तो क्या हुआ. यह तो भाईचारा का मोहबत का संदेश है. जमा खान ने कहा कि ईश्वर भगवान खुदा को ना बांटे. एक दिन उनको भी वहीं जाना है जहां मुझे जाना है. मंदिर मस्जिद को ना बांटे यह सब का है. मैं जिस क्षेत्र से आता हूं केवल 20000 मुसलमान हैं लेकिन मुझे 100000 वोट आता है. गीता कुरान में लिखा है ईश्वर एक है अल्लाह एक है''

''इसी संविधान के मुताबिक ही चलेंगे कि वो अपना अलग संविधान बनाएंगे. मैं अपना अलग संविधान बनाऊंगा. संवैधानिक दायरे में रहकर कोई कहीं भी जा सकता है. मंदिर में चले गए तो गलत क्या है?''- जमा खान, अल्पसंख्यक मंत्री

क्या है पूरा विवाद? : दरअसल, यह मामला मंगलवार का है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया स्थित विष्णुपद मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में जाकर विशेष पूजा-अर्चना की. इस दौरान उनके साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी समेत अन्य नेता भी (Muslim minister in Vishnupad Temple Gaya) मौजूद थे. अब इसे लेकर मंदिर प्रबंधन ने नाराजगी जताई है. मंदिर के प्रवेशद्वार के दोनों किनारों पर शिलापट्ट लगा हुआ है, जिस पर लिखा है कि मंदिर में अहिंदू (गैर-हिंदू) श्रद्धालुओं के प्रवेश पर (Non Hindus Banned in Vishnupad temple) रोक है.

बीजेपी ने कहा.. 'सनातन धर्म का अपमान': गैरहिंदू मंसूरी के मंदिर के गर्भगृह में जाने के मामले (Muslim minister in Vishnupad Temple Gaya) ने अब तूल पकड़ लिया है. बीजेपी ने इस मुद्दे को लपकते हुए इसे हिंदू धर्म का अपमान तक करार दे दिया. बीजेपी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है. केन्द्रीय मंत्री व बीजेपी गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा- ''जब शासक नास्तिक और हिंदू विरोधी हो जाएगा तो बिहार में धर्म की रक्षा कैसे होगी? एक मुसलमान के साथ विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने वाले नीतीश कुमार ने जानबूझकर मंदिर की पवित्रता को भंग किया है और सनातन का अपमान किया है.''

'मुख्यंमत्री ने हिंदुओं की भावना को आहत किया': वहीं, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य और बीजेपी के बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इसे लेकर आक्रोश जताया है. बचौल ने मंत्री के मंदिर में प्रवेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधर्मियों ने मंदिर को अपमानित किया. जब मंदिर में लिखा हुआ है कि गैर-हिंदू का प्रवेश वर्जित है, इसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिंदुओं की भावना को आहत किया है. इधर, बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सनातन धर्म में विश्वास करने वाले आम हिंदुओं की भावना को आहत किया है.