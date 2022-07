पटना: जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह (Former Union Minister RCP Singh) को लेकर पार्टी नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं. आरसीपी सिंह कार्यक्रमों में जहां-जहां जा रहे हैं उनके समर्थन में 'बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो आरसीपी सिंह जैसा हो' (Slogan In Favor Of RCP Singh) के नारे लग रहे हैं. इसको लेकर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है इस तरह का नारा लगाने वाला पार्टी का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता है.

'आरसीपी सिंह के फेवर में नारे लगाने वाले जदयू कार्यकर्ता नहीं': नीरज कुमार ने कहा कि जनता दल यू का कार्यकर्ता केवल नीतीश कुमार का ही नारा लगाता है. दिलों जान से नीतीश कुमार को जदयू का कार्यकर्ता स्वीकार करता है. जब नीरज कुमार से पूछा गया कि क्या पार्टी इस मुद्दे पर संज्ञान लेगी तो उन्होंने बिफरते हुए कहा कि पार्टी का काम है आत्मनिर्भर बिहार यही सब चीज संज्ञान लेने वाला है क्या. हम हर खेत तक पानी पहुंचाने की चिंता कर रहे हैं.

"जदयू का कार्यकर्ता इस तरह का नारा नहीं लगा सकता है. वह तो केवल नीतीश कुमार का नारा लगाता है. नीतीश कुमार को पार्टी का हर एक कार्यकर्ता दिलोजान से स्वीकार करता है. पार्टी के पास बहुत काम है. इन सब बातों पर संज्ञान लेने का समय नहीं है. हम बिहार की बेटियों का तेजी से सशक्तिकरण हो उस पर काम कर रहे हैं. प्राकृतिक आपदा हमारे लिए चुनौती है."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता,जदयू

'नीतीश कुमार को स्पप्न में भी कार्यकर्ता नहीं कर सकते असहज': नीरज कुमार ने कहा कि जदयू में कभी भी अनुशासन कमजोर नहीं हो सकता है. हम लोग भ्रम में नहीं रहते हैं. हमारी पहचान है तो जदयू के कारण है और नीतीश कुमार की कार्य क्षमता के कारण है. जब हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नारा ही नहीं लगाया तो हम क्यों इन चक्कर में पड़ेंगे. नीरज ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता स्वप्न में भी नीतीश कुमार को असहज करने का नहीं सोचेगा.

आरसीपी के पक्ष में नारे पर जदयू सख्त : आरसीपी सिंह जब गुरुवार को मुंगेर (RCP Singh Reached In Lalan Singh Constituency) के घोसवारी पहुंचे थे तो गाड़ियों का लंबा काफिला था. कार्यकर्ता उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे. गाड़ी से उतरते ही उनको फूल मालाओं से लाद दिया गया. वहां नारे लगाए जा रहे थे- 'हमारा मुख्यमत्री कैसा हो, आरसीपी बाबू जैसा हो.' (Slogan In Favor Of RCP Singh) एक एक कार्यकर्ता आरसीपी सिंह को अपने कैमरे में समा लेना चाहता था. आरसीपी बाबू के फेवर में लगे नारों पर जदयू सख्त है और आरसीपी सिंह पर कार्रवाई की सुगबुगाहट भी तेज हो रही है.

बोले संजय झा- "हमारे नेता नीतीश कुमार हैं': संजय झा ने कहा कि देश भर में जदयू इकलौती क्षेत्रीय पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है. जितने भी रिजनल पार्टी है उसमें जदयू ही ऐसा है जिसमें नीतीश जी ने परिवारवाद आने नहीं दिया. सबका इसमें हक रहा है. नीतीश कुमार ने सिर्फ भाषण में नहीं बल्कि प्रैक्टिस में करके दिखाया है. यहां कोई गुट नहीं है. हमारे नेता एक ही है. पार्टी अध्यक्ष संज्ञान लेंगे.