ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

पटना: जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि गंगा नदी में जल परिवहन (Water Transport In Ganga River) धन का अपव्यय है. कागज पर योजना बनाना और जमीन पर उतारना दोनों दो चीज है. बीजेपी की ओर से विकास विरोधी होने का आरोप लगाने पर ललन सिंह ने कहा कि जब हम जल संसाधन मंत्री थे, उस समय गंगा के निर्मल प्रवाह को लेकर दो सेमिनार करवाए थे. गंगा नदी में गाद भरा हुआ है. और केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है.

ये भी पढे़ं- 24 को कर्पूरी ठाकुर की जयंती, JDU के जिलाध्यक्षों की बैठक में शामिल हुए अध्यक्ष ललन सिंह

'मैंने तो यही कहा है कि केंद्र सरकार गंगा नदी में जो जलमार्ग बना रही है, वह सफल नहीं होगा. क्योंकि बरसात के दिनों में गाद भर जाएगा और फिर 6 महीना गाद हटाने में लगेगा. इस पर काफी धन खर्च होगा. गाद का प्रबंधन करना जरुरी है. गंगा में बरसात के दिनों बक्सर से पटना आने में जितना समय लगता है, उससे तीन गुणा समय पटना से साहेबगंज-फरक्का पहुंचने में लगता है. और दोनों की दूरी बराबर है. गंगा नदी से जबतक गाद नहीं निकाला जाएगा तबतक ये समस्या बनी रहेगी.' - ललन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू

ललन सिंह ने गंगा परिवहन योजना को लेकर केंद्र पर बोला हमला

ललन सिंह ने सुशील मोदी पर साधा निशाना : जेडीयू नेता ललन सिंह (JDU Leader Lalan Singh) ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी (Former Bihar Deputy CM Sushil Modi) के आरोप पर कहा कि सुशील मोदी बड़े नेता है. लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि बरसात के दिनों में बक्सर से पटना आने में जितना समय गंगा नदी में जलमार्ग से लगता है, उससे 3 गुना अधिक समय पटना से साहेबगंज-फरक्का जाने में लगता है. जब की दूरी दोनों की बराबर है. ललन सिंह ने कहा कि गाद प्रबंधन केंद्र सरकार को करना चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार पर नीतीश कुमार की योजना की नकल करने का भी आरोप लगाया.

ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप : साथ ही यह भी कहा कि टाल क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने सभा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अट्ठारह सौ करोड़ की योजना केंद्र से मांगी थी, लेकिन नहीं मिला. अब बिहार सरकार अपनी योजना चला रही है. मंत्रिमंडल विस्तार पर ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री से जाकर पूछिए. वहीं, आरजेडी नेताओं के बयान पर ललन सिंह ने कहा कि यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है.

'सुशील मोदी का स्तर नीचे चला गया है' : सुशील मोदी के इस बयान पर कि लालू प्रसाद यादव के इशारे पर आरजेडी के विधायक बोल रहे हैं, इसको लेकर ललन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का ये आंतरिक मामला है. वहीं सुशील मोदी को लेकर कहा कि उनको तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास जाने नहीं दिया गया. वे क्या बोलेंगे?. उनको मंच शेयर करने नहीं दिया गया. मुख्यमंत्री रोड छाप बयान दे रहे हैं. सुशील मोदी के इस बयान पर भी ललन सिंह ने कहा कि उनका स्तर बहुत नीचे चला गया है.

'नीतीश कुमार की योजना की नकल करते हैं PM मोदी' : गौरतलब है कि 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव जेडीयू और बीजेपी के लिए आन-बान-शान की लड़ाई हो गई है. इसका एहसास अभी से होने लगा है. एक तरफ बीजेपी ने अभी से अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है तो दूसरी तरफ जेडीयू भी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है. जनता दल यूनाइटेड बार-बार सीएम नीतीश (Nitish Kumar Best For The Post Of Prime Minister) को बेहतर पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है.