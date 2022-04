पटना: आरजेडी के बाद आज पटना के हज भवन में जेडीयू की इफ्तार पार्टी (JDU Iftar Party) का आयोजन हो रहा है. जेडीयू की इफ्तार में लालू परिवार को न्योता (Invitation to Lalu family for JDU Iftar) भेजा गया है. माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) इस दावत में शरीक होंगे. आयोजन की जिम्मेदारी संभालने वाले जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सलीम परवेज ने कहा है कि तेजस्वी यादव से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल तक को बुलावा भेजा गया था. हमें उम्मीद है कि सभी लोग दावत-ए-इफ्तार में शिरकत करेंगे.

दावत-ए-इफ्तार में कौन-कौन पहुंचे? : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा और निर्दलीय विधान पार्षद सच्चिदानंद राय समेत कई बड़ी हस्तियां दावत-ए-इफ्तार में शामिल होने के लिए पहुंची हैं.

जेडीयू की इफ्तार में लालू परिवार को न्योता: सलीम परवेज ने बताया कि लालू परिवार में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव को भी निमंत्रण दिया गया है. आरजेडी के कई नेताओं को भी निमंत्रण इफ्तार के लिए दिया गया है और कुछ नेताओं ने आने की बात भी कही है. इनमें प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी शामिल हैं.

नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ: मुख्यमंत्री लालू परिवार और आरजेडी की ओर से आयोजित इफ्तार में गए थे. सलीम परवेज का कहना है कि जब मुख्यमंत्री गए थे तो उन लोगों को भी आना चाहिए. उनका यह भी कहना है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि लालू परिवार और आरजेडी के लोग जरूर जेडीयू की इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे और हम लोग एक साथ बैठकर अच्छा मैसेज देने की कोशिश करेंगे.

राबड़ी आवास में इफ्तार पार्टीः आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया था. जिसमें मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया था. सीएम नीतीश निमंत्रण को स्‍वीकार करते हुए पैदल ही राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे. उसके बाद से ही बिहार की राजनीति में अटकलों का दौर शुरू हो गया है.

चिराग पासवान और मुकेश सहनी भी आमंत्रित: विधानसभा चुनाव के पहले पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाकर महागठबंधन से अलग होने वाले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी (VIP Supremo Mukesh Sahni) को भी इस इफ्तार में आमंत्रित किया गया था. इसके अलावा खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले लोजपा रामविलास के प्रमुख व सांसद चिराग पासवान (MP Chirag Paswan) भी इफ्तार में शामिल हुए. वीआईपी के मुकेश सहनी राजधानी से बाहर थे. राजद सूत्रों के अनुसार इफ्तार के लिए एनडीए गठबंधन में शामिल हम पार्टी को भी आमंत्रित किया गया था. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसमें शामिल होने का अनुरोध किया गया था.

