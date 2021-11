पटना: बिहार में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह (Rjd State President Jagdanand Singh) ने सीएम नीतीश कुमार पर निजी टिप्पणी कर दी. जगदानंद के इस बयान पर बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है. जगदानंद सिंह द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निजी टिप्पणी (Jagdanand Singh personal comment on CM Nitish) से जेडीयू (Janata Dal United) भी हमलावर है. जेडीयू ने जगदानंद सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि- जगदाबाबू अपने आका को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) पर ओछी बयानबाजी कर रहे हैं. सदन जाने की बौखलाहट में जगदानंद सिंह कुछ भी बोल जा रहे हैं.

'जगदाबाबू को सदन जाने का भूत सवार है. अपने आका को खुश करने के लिए वो बौखलाहट में कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं. हकीकत ये है कि नीतीश कुमार लोगों की सेवा में ही लगे रहते हैं. बिहार विधानसभा के उप चुनाव में आरजेडी चुनाव हार चुकी है, एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है और इसलिए बौखलाहट में वे कुछ भी बोल रहे हैं. उनकी भाषा शैली उन्हें मुबारक हो'.- अरविंद निषाद, प्रवक्ता, जेडीयू

जगदानंद सिंह के दूसरे बयान- 'बिहार में बिजली महंगी है और इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं' का जवाब देते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि बिहार को 24 घंटे बिजली मिल रही है. लोग उसका भुगतान भी कर रहे हैं लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि आरजेडी कार्यालय में जो लालटेन लगाया गया है, उसमें बल्ब जला रहे हैं उसके लिए कॉमर्शियल कनेक्शन लिया है या नहीं?

दरअसल, जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश पर निजी हमला तब किया, जब लालू राज को लेकर सत्ताधारी नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई. इसके बाद जगदानंद सिंह तेवर में गए और उन्होंने सीएम नीतीश पर व्यक्तिगत हमलों की झड़ी लगा दी.

"आपही बता दो.. त्यागी नीतीश कुमार हो तो सैकड़ों करोड़ रुपया तुम कहां से चुनाव में खर्च करते हो? यदि तुम त्यागी हो तो घर-घर में जाकर हजार-दो हजार रुपया मतदाताओं को कहां से देते हो? आप बैद्य जी के बच्चे हो तो पुड़िया बांधकर आपके पिताजी ने कितना धन दिया था? माफ करना.. मैं ये सब कहता नहीं हूं लेकिन आज कहना पड़ रहा है. आपके पास कितनी जमीन है जिसकी पैदाइश पर आप जिंदा हो. क्यों सवाल उठाते हो ऐसा.. अपने बारे में तो बता दो."- जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, आरजेडी

बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट पर सियासी संग्राम (Politics on Report of NITI Aayog) मचा है. रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर विपक्ष हमलावर हो गया है. आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा था. जगदानंद सिंह ने न केवल सवाल उठाए, बल्कि माफी मांगते हुए मुख्यमंत्री पर निजी टिप्पणी भी (Jagdanand Singh personal comment on CM Nitish) कर दी थी.