पटना: जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने सीमांचल में बढ़ रही आबादी को लेकर अल्पसंख्यक समाज को जिम्मेदार ठहराने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (BJP State President Sanjay Jaiswal) पर हमला किया है. नीरज कुमार ने कहा कि संजय जायसवाल अपने एक झूठ को सही साबित करने के लिए और कितनी फजीहत करवाएंगे. जब जनसंख्या वृद्धि दर ( JDU On Population Growth And Birth Rate) पर उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है तो उन्होंने एक बार फिर जन्म दर का हवाला देकर धार्मिक उन्माद को हवा देने की कोशिश की है.

पढ़ें- 'कार्यकर्ता सपने में भी CM नीतीश को नहीं करेंगे असहज', RCP सिंह के पक्ष में लगे नारों पर JDU का बयान

'अपनी फजीहत करा रहे संजय जायसवाल': प्रवक्ता अरविन्द निषाद के साथ मीडिया से बातचीत में नीरज कुमार ने सवाल किया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कितनी फजीहत करवाएंगे? संजय जायसवाल अपने एक गलत बयान को सही साबित करने के लिए गलत बयान कर रहे हैं. जब जनसंख्या वृद्धि दर पर उनकी गलतबयानी का पर्दाफाश हो गया है तो उन्होंने एक बार फिर जन्म दर का हवाला देकर माहौल खराब करने की कोशिश की है. नीरज कुमार ने दावा किया कि संजय जायसवाल का यह बयान भी तथ्यों से अलग और भ्रामक है. साथ ही उन्होंने संजय जायसवाल पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है.

"जब हम आंकड़ों का आइना दिखाते हैं तो बीजेपी बोलती है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात नहीं कर रहे हैं. हम इसे धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं. संजय जायसवाल को अपनी फजीहत करवानी है. हम पूछना चाहते हैं कि जब हम सवाल उठाते हैं तो आप कहते हैं कि कानून के पक्ष में हम नहीं हैं. इससे झूठ को सच साबित नहीं कर सकेंगे. अपने आका को खुश करने में लगे हैं. संजय जायसवाल के आका दिल्ली में हैं कि नागपुर में हैं उनको ही पता है."- नीरज कुमार, जदयू प्रवक्ता

'माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष': नीरज कुमार ने कहा कि किशनगंज ( Most Children Are Born In Kishanganj) और अररिया (Most Children Are Born In Araria) में विश्व में सर्वाधिक बच्चे पैदा होने अर्थात किशनगंज और अररिया का जन्म दर सर्वाधिक होने पर एक रिपोर्ट का स्क्रीन शाॅट ट्वीट किया गया था. हालांकि यह नहीं बताया कि यह रिपोर्ट कहां की है. उस रिपोर्ट का नाम ‘फर्टिलिटी एटडिस्ट्रिक्ट लेबल इन इण्डिया, लेशंस फ्राम दी 2011 सेन्सस’ है. जिसे लिखा है क्रिस्टोफ जेडग्यूमोटो और इरुद्या राजन ने जो सेंटर पापुलेशन एंड डेवलपमेंट जून 2013 में प्रकाशित किया गया था. जायसवाल जी उसी रिपर्ट में पढ़ सकते थे कि बिहार में ही अररिया का जन्म दर और प्रजनन दर दोनों खगड़िया से कम है. साथ ही हरियाणा के मेवात जिले का प्रजनन दर व जन्म दर किशनगंज और अररिया से अधिक है और वर्ष 2001 और 2011 के दौरान बढ़ा भी है.

'धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश': इसी प्रकार मेघालय के जन्तिया पहाड़ी और पश्चमी खासी पहाड़ी जिले का जन्म दर और प्रजनन दर दोनों बिहार के सभी जिलों से अधिक है. मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का भी जन्म दर भी बिहार के सभी जिलों से अधिक है. अब या तो उन्होंने रिपोर्ट पढ़ा नहीं है या फिर जानबुझकर उन्माद फैलाने के लिए एक खास समुदाय के बाहुल्य जिले के बारे में अफवाह फैला रहे हैं.

क्या कहा था संजय जायसवाल ने: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (BJP Sanjay Jaiswal) ने कहा कि भारत में सबसे अधिक बच्चे बिहार के अररिया (most children are born in araria) और किशनगंज (most children are born in kishanganj) में पैदा होते हैं. अगर ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो आर्थिक मंदी आएगी. इससे विकास कार्य प्रभावित होगा. वे बीते मंगलवार को अररिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में यह बयान दिया था.