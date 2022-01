पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव 2020 परिणाम में तीसरी नंबर की पार्टी बनने के बाद जेडीयू लगातार संगठन की मजबूती पर काम कर रहा है. इसे लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, आरसीपी सिंह, उपेन्द्र कुशवाहा सहित अन्य नेता काम कर रहे हैं. वहीं जदयू प्रदेश उमेश कुशवाहा ने नए साल में संगठन की मजबूती को लेकर बड़ी घोषणा की है.

इसे भी पढ़ें- बेटे से गरीब हैं सीएम नीतीश कुमार, जानें कितना है कैश और कितनी है कुल संपत्ति

उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी को शानदार व जानदार बनाने के लिए नए साल में सभी भंग प्रकोष्ठों का पुनर्गठन किया (JDU All cells Will constitute Again in 2022) जाएगा. ऊर्जावान साथियों को मौका दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं के लिए नया साल खुशखबरी वाला होगा. उमेश कुशवाहा ने सभी को नए साल की बधाई और शुभकामनाएं (Umesh Kushwaha wishes Happy New Year) दी है.

उमेश कुशवाहा ने नव वर्ष की दी बधाई

विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में संगठन की मजबूती के लिए जेडीयू जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. जिला इकाई का दौरा कर संगठन की निचली इकाई को मजबूत करने की दिशा में भी लगातार काम किए जा रहे हैं. इस दौरान कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की जन उपयोगी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- सीएम नीतीश कुमार हैं सुशील मोदी से भी गरीब, पुष्पम पहनती हैं 14 लाख की अंगूठी

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP