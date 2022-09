पटना : नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव (Jap President and former MP Pappu Yadav) ने कहा कि नीतीश कुमार को जेपी की भूमिका में आना चाहिए (Nitish should come in the role of JP). कर्पूरी ठाकुर का रोल अदा करना चाहिए. डेमोक्रेसी को हमेशा बिहार ने बचाया है और बिना लोभ और लालच के नीतीश कुमार देश को बचाने की काम करें.

कार्तिकेय सिंह को जल्द से जल्द लेनी चाहिए बेल : पप्पू यादव ने कार्तिकेय सिंह मामले पर कहा है कि कार्तिकेय सिंह को जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जमानत ले लेनी चाहिए. कार्तिकेय सिंह अगर राजद को और मजबूत करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उनको न्यायालय से बेल ले लेनी चाहिए फरार नहीं रहना चाहिए. हालांकि पप्पू यादव ने बिल्डर की पत्नी के लगाए गए आरोप मामले पर कहा कि अगर बिल्डर की पत्नी को जान का खतरा सता रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्द से जल्द बिल्डर राजू सिंह की पत्नी को सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए.

राहुल गांधी चाहते तो बहुत पहले बन सकते थे पीएम : पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि से केंद्र सरकार में बैठे कुछ सांसद और मंत्री लगातार राहुल गांधी पर निशाना साधते रहते हैं. राहुल गांधी अगर चाहते तो मनमोहन सिंह की सरकार के समय प्रधानमंत्री बन सकते थे पर राहुल गांधी और उनके परिवार की चाह प्रधानमंत्री पद की नहीं है, बल्कि कांग्रेस और राहुल गांधी के परिवार की चाह देश के लोगों की भलाई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्द ही इस पूरे मामले में एक ठोस निर्णय लेने की जरूरत है.

"बिहार ही एक जगह है जहां नफरत की कोई जगह नहीं है. जहां अडानी, अंबानी, सीबीआई काम नहीं करते. आज बिहार के कंधों पर खुद को बचाने और भारत को सेव करने की बड़ी जिम्मेदारी है." - पप्पू यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी