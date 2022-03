पटना: राजधानी पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS Patna) में एक मार्च से जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है. आज जन औषधि सप्ताह के तीसरे दिन आईजीआईएमएस के चाइल्ड वार्ड में बीमार बच्चों के बीच डॉक्टरों ने चॉकलेट बांटा (Chocolates Distributed To Children In IGIMS) और अभिभावकों को जन औषधि को लेकर जागरूक किया. इस दौरान आईजीआईएमएस (IGIMS) के निदेशक विभूति प्रसन्न सिन्हा और अधीक्षक मनीष मंडल के साथ कई डॉक्टर और नर्स भी मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें- बोले IGIMS अधीक्षक- जन औषधि सस्ती और कारगर, उपयोग में नहीं है कोई हानि

बीमार बच्चों के बीच बांटी गई चॉकलेट: आईजीआईएमएस अधीक्षक मनीष मंडल ने कहा कि, जन औषधि को लेकर हम लोग (Awareness Campaign For Jan Aushadhi In Patna) जागरुकता सप्ताह चला रहे हैं. इसको लेकर हर दिन अलग-अलग तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. आज हम लोगों ने चाइल्ड वार्ड में बीमार बच्चों के बीच चॉकलेट बांटी और अभिभावक को मिठाई भी दी. हम लोगों ने बच्चों के अभिभावक को ज्यादा से ज्यादा जन औषधि की दवा का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया. जन औषधि की दवा इस्तेमाल करने से उनके पैसों की भी बचत होगी और दवा भी उतना ही फायदेमंद होता है जितना अन्य दवाएं होती हैं.

जन औषधि को लेकर किया गया जागरूक: वहीं, उन्होंने बताया कि, हम लोग खुद जन औषधि को लेकर अपने डॉक्टरों को जागरूक करते हैं और हम चाहते हैं कि, मरीज के साथ उनके परिजन भी पूरी तरह से जागरूक हो इसीलिए इस सप्ताह का आयोजन किया गया. जन औषधि सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सस्ती दर पर जन औषधि केंद्र से दवा का उपयोग करे सकें. आइजीआइएमएस में हम लोगों ने इसे लेकर सेंट्रल ड्रग सेन्टर भी बनाया है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP