पटनाः राजधानी पटना में अवैध बालू खनन के आरोप में 18 लोगों को दीघा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया (Illegal Sand Mining In Patna Many People Arrested) है. वहीं मौके से एक बालू लदे नाव को भी पुलिस ने जब्त (Illegal Sand Loaded Boat Seized In Patna) किया है. गिरफ्तार सभी लोगों को अवैध बालू खनन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में बालू की अवैध तस्करी और खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि कुछ दिन पूर्व भी दीघा पुलिस ने 31 लोगों को अवैध बालू खनन के आरोप में गिरफ्तार किया था.

"बीते दिनों भी दीघा पुलिस ने 31 लोगों को बालू की अवैध खनन करते किया था. इसी कड़ी में रविवार को भी अवैध बालू खनन करते हुए कुल 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. सभी गिरफ्तार लोगों को जेल भेजा जा रहा है. आगे भी अवैध बालू खनन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जायेगी."-राज कुमार पांडे, दीघा थाना अध्यक्ष



दीघा घाट पर हो रहा था बालू का खननः दरसल दीघा थाना क्षेत्र के बालू घाटों पर लगातार नावों के जरिए अवैध बालू की निकासी की जा रही थी. इसकी सूचना लगातार दीघा थानाध्यक्ष को मिल रही थी रविवार को थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग गंगा नदी में नाव के जरिए अवैध बालू का खनन कर रहे हैं. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दीघा घाट के जेपी सेतु के पूर्व की ओर स्थित गेट संख्या 93 के गंगा घाट पर बालू की अवैध निकासी कर रहे कुल 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. बालू खनन में उपयोग की जा रही नाव को भी पुलिस ने जब्त कर लिया. पुलिस की इस कार्रवाई को देख गंगा नदी में अवैध बालू निकासी करने की फिराक में लगी अन्य नाव गंगा नदी से बिना बालू निकाले ही तेजी से साथ घाट के विपरीत दिशा में भाग गये.

