पटनाः बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार (Corona In Patna) बढ़ रही है. इसके साथ ही सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज की तैयारी भी शुरू कर दी है. पटना के आईजीआईएमएस में कोरोना मरीजों के इलाज की तैयारी (IGIMS Ready To Treatment For Corona Patients) पूरी हो गई है. आईजीआईएमएस (IGIMS) के अधीक्षक मनीष मंडल ने कहा कि पिछली लहर में भी हम लोगों ने लाखों मरीजों का इलाज किया था. इस बार भी अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह से तैयार है.

इसे भी पढ़ें- ..कहीं सुपर स्प्रेडर ना बन जाए NMCH, तीन दिनों में 168 डॉक्टर और छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव

अधीक्षक मनीष मंडल ने कहा कि फिलहाल ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 30 आईसीयू, ऑक्सीजन बेड और सामान्य लोगों के लिए 20 ऑक्सीजन बेड पूरी तरह से तैयार है. इस बार सबसे ज्यादा तैयारी हम लोगों ने बच्चों के लिए की है. बच्चों के इलाज के लिए 50 बेड आईसीयू के बनाए गए हैं. 30 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं, जहां बच्चों का इलाज किया जाएगा.

देखें वीडियो

ये भी पढ़ेंः बिहार में आ गयी तीसरी लहर! पटना में एक साथ मिले 522 नए केस... 40 बच्चे भी संक्रमित

मनीष मंडल ने ये भी कहा कि इस बार कोरोना के इलाज में सबसे अच्छी बात ये है कि मरीजों को सांस की दिक्कत नहीं हो रही है. जो मरीज आ रहे हैं, उन्हें तेज बुखार सर्दी-खांसी रहती है. ज्यादातर मरीज डॉक्टर की दवा से घर पर ही ठीक हो रहे हैं. वैसे मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही हमारी तैयारी पूरी है. सरकार का जिस तरह निर्देश आएगा, उसका पालन करते हुए यहां इलाज किया जाएगा.



बता दें कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है. मंगलवार को राजधानी पटना में कोरोना के 522 नए मामले सामने आए. जिनमें 40 से अधिक बच्चों में भी संक्रमण पाया गया है. इन सभी बच्चों की उम्र 18 साल से कम है. बताया जाता है कि सभी 2 साल से 17 साल के बीच के हैं. राजधानी में एक साथ इतने मामले मिलने के साथ ही यहां एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1200 हो गया है. प्रदेश में कोरोना के मामलों में बीते 10 दिनों में बेतहाशा वृद्धि हुई है. बीते पांच दिनों में 260% केस बढ़ गए हैं. इधर बिहार स्वास्थ विभाग ने भी इस बार पूरी तैयारी का दावा किया है.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP