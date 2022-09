पटनाः अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं, इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं बेल्जियम के रहने वाले हैं दो साइकिलिस्ट, ये दोनों पति पत्नी हैं. बेल्जियम से नेपाल का सफर (Travelling By Bicycle From Belgium To Nepal) इन्होंने साइकिल से ही तय करने का निर्णय लिया और दोनों अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े. रास्ते में कई तरह की परेशानियां भी आईं लेकिन इन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा. दिन रात साइकिल से सफर करते-करते बेल्जियम (Husband Wife From Belgium Reached Patna) से दोनों पति पत्नी पटना पहुंचे, जहां से ये नेपाल के लिए रवाना होंगे.

पटना पहुंचे साइकिललिस्ट दंपतीः दरअसल बेल्जियम के रहने वाले एक पति पत्नी ने मन में ठान लिया कि बेल्जियम से नेपाल का सफर उन लोगों को साइकिल से ही तय करना है. उसके बाद उन्होंने साइकिल पर ही अपना सारा सामान बांधा और निकल पड़े सफर पर. भारत के कई राज्यों में साइकिल से सफर करते हुए दोनों पटना पहुंचे और फिर पटना से जेपी सेतु के रास्ते नेपाल जा रहे हैं.

जेपी सेतु पार करते बेल्जियम से आए पति पत्नी

2021 में ही शुरू की थी यात्राः इस बीच ईटीवी भारत की टीम की नजर इन पर पड़ी. जब ईटीवी के पत्रकार राजीव रंजन ने जानना चाहा कि आखिर इस साइकलिंग का मकसद क्या है, तब बात बातचीत के दौरान पता चला कि यह दोनों बेल्जियम के रहने वाले हैं और पति पत्नी हैं. इन लोगों ने 2021 में ही साइकिल से बेल्जियम से भारत के रास्ते नेपाल जाने का तय किया और यात्रा निकल पड़े. भारत के चेन्नई, महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश, कर्नाटका के साथ कई राज्यों को साइकिल से ही पार करते हुए पटना पहुंचे और पटना से नेपाल के सफर पर निकल पड़े हैं.

'गंगा नदी को देखकर अच्छा महसूस हुआ': बातचीत के दौरान इन लोगों ने बताया कि ये सफर बहुत अच्छा लगा. उन्होंने साफ तौर से कहा कि रोड बहुत अच्छी नहीं है और लोग गाड़ी ढंग से नहीं चलाते हैं. जिसके कारण मुझे काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा. वही साइकिललिस्ट पत्नी से बात करने पर उन्होंने कहा कि अच्छा लग रहा है और गंगा नदी को देखकर और भी अच्छा महसूस हो रहा है. जब इनका मुख्य मकसद जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि जगह-जगह का खाना भी टेस्ट करना इनकी हॉबी है, इसलिए हम लोगों ने हर जगह पर रुक कर वहां के फेमस व्यंजन का स्वाद लिया.

"दुनिया के शहरों को देखने और घूमने की इच्छा थी, इसलिए साइकिल से ही सफर पर निकल गए. ये मेरी वाइफ हैं. यहां आकर बहुत अच्छा लगा, साउथ इंडिया के कई शहरों में गए. वहां के व्यंजन का मजा लिया. यहां के लोग बहुत दयालु हैं. थोड़ी परेशानी हुई रोड कई जगहों पर सही नहीं है और लोग गाड़ी ढंग से नहीं चलाते हैं"- साइकिलिस्ट, बेल्जियम निवासी