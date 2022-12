नए साल के जश्न के लिए पटना के होटल तैयार

पटनाः प्रदेश में कोरोना महामारी पूरी तरह नियंत्रित है. ऐसे में लंबे समय के बाद एक बार फिर से नए साल (New year 2023 Celebration In Patna) का जश्न मनाने के लिए पटना के होटल्स (Hotels Ready For New Year Celebration In Patna) तैयार हो गए हैं. साल 2022 को सहर्ष विदा करने और 2023 के स्वागत के लिए पटना के विभिन्न होटल संस्थानों ने अपनी विशेष तैयारी की है. होटलों में नाच गाने और म्यूजिक कार्यक्रम के साथ -साथ अनलिमिटेड मॉकटेल, स्टार्टर, वेज एंड नॉनवेज खाने की व्यवस्था है. कहीं कोलकाता की बड़े डांसर्स आ रही हैं तो कहीं इंडियन आईडल फेम आर्टिस्ट अपनी सुर के जादू चलाने के लिए पहुंच रहे हैं. कहीं भोजपुरी के गायक और अभिनेता पहुंच रहे हैं.







इंडियन आईडल फेम फैजल अमीन का प्रोग्रामः पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित होटल पाटलिपुत्र एग्जॉटिका (Hotel Patliputra Exotica) के जनरल मैनेजर मिथिलेश सिंह ने बताया कि उनके यहां नए साल के सेलिब्रेशन के लिए इंडियन आईडल फेम सिंगर फैजल अमीन आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस बार यहां फैजल अमीन के साथ-साथ थर्टी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने का पटना वासियों को एक शानदार अवसर मिलेगा. इसके साथ ही यहां डीजे डांस फ्लोर और मुजरा म्यूजिक शो का भी आयोजन किया जा रहा है. इसके अलावा बच्चों के लिए अलग से किड्स जोन बनाए गए हैं, जहां बच्चे अलग-अलग गेम खेलेंगे और उनके इंटरटेनमेंट की भी पूरा व्यवस्था है.

"लंबे समय के बाद धूमधाम से नए साल का जश्न मनाया जा रहा है. हमारे यहां एग्जॉटिक ग्रैंड नाइट में लोगों का भरपूर मनोरंजन होगा. कपल के लिए 3999, स्टैग के लिए 2199 और किड्स के लिए 999 का रेट चार्ट है. यहां खाने पीने के लिए 100 से अधिक डिशेज उपलब्ध रहेंगे और लोग अनलिमिटेड फूड एंड बेवरेज का इंजॉय कर सकेंगे. पार्टी शाम 7:00 बजे से रात के 2:00 बजे तक चलेगी"- मिथिलेश सिंह, जनरल मैनेजर, होटल पाटलिपुत्र एग्जॉटिका

मिडिल क्लास के लिए किफायती पैकेजः वहीं, पटना के होटल एडीआर के कॉमेडियन मैनेजर एलके शरण ने बताया कि नए साल के जश्न के लिए उनके यहां भी किफायती दर पर पैकेज तय किए गए हैं. ताकि मिडिल क्लास फैमिली भी पुराने साल को खुशी से विदा कर सके और नए साल का मनोरंजन के साथ बेहतरीन खानों का लुफ्त लेते हुए स्वागत कर सकें. कोलकाता से डांसर आ रहे हैं इसके अलावा कुछ म्यूजिशियन भी आ रहे हैं. बच्चों के लिए गेम्स की व्यवस्था है, उन्होंने बताया कि स्टैग के लिए 899 और कपल के लिए 1799 का पैकेज है जिसमें मॉकटेल अनलिमिटेड फ्री है और वेज एंड नॉनवेज फूड अनलिमिटेड फ्री है.

अनलिमिटेड फूड एंड मॉकटेल की व्यवस्थाः उधर पटना के होटल ब्लिस्स (Hotel Bliss Patna) के एमडी शिवम कुमार ने बताया कि यह होटल टूरिज्म के दृष्टिकोण से ग्राहकों की बेहतरीन सेवा के लिए जाना जाता है और इस बार 31 दिसंबर की रात भोजपुरी के जाने-माने कलाकार नीलू शंकर सिंह और छोटू पांडे समेत कई अन्य कलाकार अपना परफॉर्मेंस देंगे. तमाम प्रोग्राम के साथ अनलिमिटेड फूड एंड मॉकटेल की पूरी व्यवस्था है इसके अलावा रात 12:00 बजे रोशनी वाले पटाखे फोड़े जाएंगे और नए साल का जश्न मनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि स्टैग के लिए उनका पैकेज 1199 का है, कपल के लिए 2199 और फैमिली के लिए 2999 का पैकेज है.

"इस साल को खुशी -खुशी विदा किया जाएगा और नए साल का स्वागत किया जाएगा. इसके लिए पूरी तैयारी है. तमाम प्रोग्राम के साथ अनलिमिटेड फूड एंड मॉकटेल की पूरी व्यवस्था है, इसके अलावा रात 12:00 बजे रोशनी वाले पटाखे फोड़े जाएंगे और नए साल का जश्न मनाया जाएगा"-शिवम कुमार, एमडी, होटल ब्लिस्स