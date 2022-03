पटना: मंगलवार 15 मार्च से राजधानी पटना में स्वास्थ्य विभाग 'सेहत एक्सप्रेस' (sehat express in patna) शुरू कर रहा है. इसके तहत पटना नगर निगम के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग प्रतिदिन पटना के 6 पार्कों में सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर (Hospital facilities in park of Patna) का आयोजन करेगा. यह निशुल्क चिकित्सा शिविर 15 मार्च से शुरू हो रहा है और 15 अप्रैल तक यानी कि एक महीने तक चलेगा.

6 पार्कों में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर: स्थानीय वार्ड पार्षद के सहयोग से प्रत्येक दिन 6 पार्कों में कैंप लगाए जाएंगे. स्वास्थ्य विभाग ने यह पहल लोगों में मधुमेह, हाइपरटेंशन, मोटापा किडनी और हृदय रोग संबंधित मामलों के बढ़ने पर शुरू करने का निर्णय लिया है. ताकि मॉर्निंग वॉक के समय लोग अपना निशुल्क स्वास्थ्य जांच करा स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें. इस सेंटर पर बीपी, शुगर, Hemoglobin A1C, सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड इत्यादि के जांच होंगे. रिपोर्ट के आधार पर लाभार्थियों को दवाएं भी निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी.

'सेहत एक्सप्रेस' से लोगों को मिलेगा फायदा: पटना जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी (Civil Surgeon Doctor Vibha Kumari) ने कहा कि जो लोग प्रतिदिन सुबह में व्यायाम करने और टहलने के लिए आते हैं, वह सभी इस पहल से लाभान्वित होंगे. इसका उद्देश्य है कि जो लोग समय और पैसों के अभाव में समय पर अपना जांच नहीं करा पाते जिसके कारण आगे चलकर गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं. ऐसे में इन लोगों का निशुल्क जांच कर स्वास्थ्य का रिपोर्ट बताया जाएगा. ताकि समय रहते लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित होने से बच सकें. इसके लिए 6 टीम तैयार की गई है. प्रत्येक टीम में डॉक्टर, टेक्नीशियन और अन्य नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद रहेंगे. जो डॉक्टर कर्मचारी इस कार्य में प्रयुक्त किए गए हैं उन्हें अपने नियमित कार्य में से 2 घंटे की छूट दी जाएगी.

क्या कहना है सिविल सर्जन का: डॉक्टर विभा कुमारी ने कहा कि किन पार्कों में किस दिन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा इसका निर्धारण नगर निगम करेगा. इसके अलावा शिविर में कुर्सी, टेबल, पीने का पानी, साफ सफाई क्षेत्र में प्रचार प्रसार, माइकिंग, बैनर पोस्टर से जागरूकता अभियान की व्यवस्था भी की जाएगी. इसके साथ ही इस शिविर में लोगों को स्वच्छता से होने वाले फायदों के बारे में बताया जाएगा. लोगों को स्वच्छता मेंटेन करने की अपील की जाएगी. साथ ही साथ लोगों से अपील किया जाएगा कि अपना नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहें. ताकि गंभीर दुष्परिणाम से बच सकें. सिविल सर्जन ने कहा कि पटना नगर निगम क्षेत्र के लोग इस बात को लेकर जागरूक हो जाएं और जिस इलाके में भी जिस दिन स्वास्थ्य शिविर लगे उसका लोग लाभ लें.

