पटना: प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona In Bihar) बहुत तेजी से फैल रही है. अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ती हुयी देखी जा रही है. लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकांश मरीज होम आइसोलेशन में ही रहकर मेडिटेशन कर रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग का भी मुख्य फोकस इस बार होम आइसोलेशन पर ही है. ऐसे में होम आइसोलेशन वाले मरीजों का हेल्थ स्टेटस अपडेट रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से हिट एप को एक्टिवेट (Hit App Activate In Bihar) किया है. इस ऐप के माध्यम से होम आइसोलेशन के मरीजों की निगरानी की जाएगी. यदि मरीज की हालत बिगड़ती है, तो विभाग तक को इसका अलार्म जाएगा.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीते बुधवार को जिला और ब्लॉक स्तर पर हिट ऐप की ट्रेनिंग दी गई है. यह ट्रेनिंग प्रक्रिया पटना में भी दी गई. पटना जिला सिविल सर्जन ने ग्रामीण इलाकों के आंगनबाड़ी, आशा और एएनएम सेविका और सहायिका को ऐप के बारे में ट्रेनिंग दी. इस ऐप को संक्रमण के दूसरी लहर के दौरान तैयार किया गया था और उस समय स्वास्थ्य कर्मियों को इस ऐप का प्रशिक्षण भी दिया गया था. इस ऐप के बेहतरीन फीचर और मिलने वाली सुविधाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुरीद हुए थे. इस ऐप की जमकर प्रशंसा की गयी थी. इसे सिस्टम को पूरे देश में बहाल करने की बात कही गयी थी.

डॉ विभा कुमारी, सिविल सर्जन, पटना

'यह ऐप आम लोगों के लिए नहीं है. यह सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ही है. संबंधित क्षेत्र की आशा और एएनएम के टैब में यह ऐप इंस्टॉल रहेगा. इसके माध्यम से वह अपने क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की पूरी जानकारी इकट्ठा करके उनका पूरा डाटा हर दिन ऐप में अपलोड किया जाएगा. इसमें सर्दी, खांसी, बुखार बदन दर्द से लेकर ऑक्सीजन लेवल की मॉनिटरिंग तक का पूरा लेखा-जोखा होगा.' -डॉ विभा कुमारी, सिविल सर्जन, पटना

डॉ विभा कुमारी ने बताया कि हर दिन इसकी मॉनिटरिंग होगी और यह ऐप ऑटो अपडेटेड होगा. इसकी कनेक्टिविटी ब्लॉक जिला और मुख्यालय से लेकर विभाग तक होगी. ऐसे में अगर किसी भी मरीज की स्थिति अनबैलेंस होती है, तो अलार्म ब्लॉक से लेकर मुख्यालय स्तर तक जुड़े लोगों को जाएगा. ऐसे में संबंधित मरीज को ट्रैक करके उसे अस्पताल में एडमिट करने की व्यवस्था की जाएगी.

विभा कुमारी ने आगे बताया कि हिट ऐप बेहद शानदार ऐप है. संक्रमण की दूसरी लहर में इस ऐप पर काफी अच्छा काम हुआ था. इस ऐप के माध्यम से होम आइसोलेशन वाले मरीजों की ट्रैकिंग होती है. उन्होंने बताया कि आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी सेविका अपने इलाकों में होम आइसोलेशन वाले पेशेंट के घर जाती हैं और थर्मल स्कैनर से बॉडी टेंपरेचर नोट करती हैं. पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स की रीडिंग लेती हैं फिर इस ऐप पर मरीज के कॉलम में सभी रीडिंग को फील करती हैं.

जिन मरीजों के पास थर्मामीटर पल्स ऑक्सीमीटर इत्यादि रहता है उनसे फोन पर बात करके भी सारी जानकारी इकट्ठा करती हैं. इस ऐप की ट्रेनिंग पिछले वर्ष सभी आशा आंगनबाड़ी, एएनएम सेविका को दी गई थी और सभी वेल ट्रेंड हैं. एक बार फिर से हिट ऐप को एक्टिवेट किया गया है. ऐसे में ऐप को लेकर एक बार फिर से बुधवार को ट्रेनिंग दी गई ताकि सभी रिफ्रेश हो जाए. ऐप के यूज को लेकर उन्होंने बताया कि गुरुवार से पटना जिले में हिट ऐप पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा. होम आइसोलेशन वाले ग्रामीण इलाकों के मरीजों कि आसानी से ट्रैकिंग की जाएगी.

