पटना: बिहार में अगले कुछ दिनों तक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून (Monsoon Get Strong in Bihar) के सक्रिय रहने के आसार दिख रहे हैं. मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 19 जिलों में बारिश (Rain alert In Bihar) होने को लेकर अलर्ट जारी किया है. वहीं विभाग ने पांच जिलों में जबरदस्त बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया है.

प्रदेश में भी वज्रपात के आसार: मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राज्य के कुछ जिलों में दो से तीन घंटे तक मध्यम दर्जे की बारिश होगी. इसके साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात के भी आसार दिख रहे हैं. विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 20 जुलाई से बिहार में अच्‍छी बारिश होने की संभावना है. वहीं मौसम विभाग के अधिकारियों ने राज्य में सुखाड़ जैसे हालात का सामना कर रहे किसानों के लिए राहत की खबर दी है. राज्य के किसान अच्‍छी बारिश होने का इंतजार कब से कर रहे थे ताकि वो अपनी खेती-बाड़ी का काम में लग सके.

20 जुलाई से बारिश की संभावना: वहीं मौसम विभाग पटना ने अपडेट जारी कर कहा है कि प्रदेश में 20 जुलाई से अच्‍छी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान किसानों को राहत पहुंचाने वाला है. वहीं बरसात के मौसम में सूबे के अधिकांश हिस्‍सों में धान की खेती होती है.धान के खेती के लिए जहां जहां धान की खेती होती है वहां पर्याप्‍त मात्रा में पानी की जरूरत होती है. वहीं अभी तक बारिश नहीं होने के कारण फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता दिख रहा है.