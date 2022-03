पटना: राजधानी पटना से सटे बिहटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिहार चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से हड़ताल (Strike in Bihta Primary Health Center) और विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाली सहित उनकी मांगों को जल्द पूरा करने को कहा. स्वास्थ्यकर्मियों के हड़ताल और प्रदर्शन के चलते इमरजेंसी सेवा छोड़कर बाकी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित दिखी. जिससे मरीजों को इधर-उधर भटकना (Patients upset due to strike of Health Workers) पड़ा.

इस दौरान बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के संयुक्त मंत्री राकेश रंजन ने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन सेवा को बंद कर नई पेंशन सेवा लागू की है. जिससे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को काफी परेशानी हो रही है. इसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन और हड़ताल किया गया है. राज्य सरकार से उनकी मांग है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन लागू करें. सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में हर जगह हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पटना के सिविल सर्जन के द्वारा मनमाने तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों का स्थानांतरण किया जा रहा है. जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि जून माह के बाद स्थानांतरण किया जाना है, लेकिन पटना सिविल सर्जन हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं. इसको राज्य सरकार संज्ञान ले. इसके अलावा राज्य सरकार से कई अन्य मांगे भी हैं. अगर राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं पूरी करती है तो आने वाले समय में वे बड़ा आंदोलन करेंगे.

