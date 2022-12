पटना: सिगांपुर में 5 दिसंबर को आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट (Lalu Yadav Kidney Transplant In Singapore) ) होगा. लालू प्रसाद के सफल किडनी प्रत्यारोपण के लिए पटना के अगमकुआं शीतला मंदिर में युवा राजद की ओर से हवन (Havan for Sucessful Kidney Transplant) किया जा रहा है. मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने लालू यादव की दीर्घायु एवं सफल ऑपरेशन होने की कामना माता से किया. वहीं ऑपरेशन के समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Deputy CM Tejashwi Yadav) भी सिंगापुर में मौजूद रहेंगे, वे वहां पहुंच चुके हैं.

"अगमकुआं शीतला मन्दिर से हमारे नेता लालू प्रसाद यादव का गहरा संबंध है. जब-जब उनपर विपदा आई है, माता ने बड़े आसानी से उनकी विपदा को दूर किया. आज एकबार फिर उनपर विपदा आई है, इसलिय हमसभी माता शीतला के दर पर पहुंचकर उनके सफल ऑपरेशन की कामना कर रहे हैं."- मोहमद इकबाल , राजद कार्यकर्ता

रोहिणी आचार्य पिता को किडनी दान करेंगी: आरजेडी चीफ लालू यादव (RJD Chief Lalu Yadav) की सिंगापुर में रहने वाली बेटी अपने पिता को एक गुर्दा (Lalu Yadav Daughter Will Donate A Kidney To Him) दान करेंगी. डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बहन रोहिनी आचार्य का किडनी मैच (Rohini Acharya Will Donate Kidney) हुआ है, इसलिए वे हीं किडनी डोनेट करेंगी. लालू यादव अपनी गुर्दे की समस्या के इलाज के लिए सिंगापुर में हैं.

