पटना (मसौढ़ी): कोरोना के नये वैरिएंट ओमीक्रोन (Corona New Variant Omicron) ने देश में दस्तक दे दी है. कई प्रदेशों में ओमीक्रोन के मरीज (Omicron Patients In India) पाये जाने से बिहार में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है. इसके लिए लगातार नई-नई गाइड लाइन जारी की जा रही है और विदेशों से आने वालों की निगरानी की जा रही है. वहीं, पटना से सटे मसौढ़ी में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बच्चों को जागरूक करने में जुटे (Teachers Awaring Children in Masaurhi ) हैं. उनकों हाथ धोने के तरीके बता रहे हैं. जिससे बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके.

कोरोना के नये वैरिएंट ओमीक्रोन को देखते हुए सूबे में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है. सरकारी कार्यालयों के अलावा सभी अस्पतालों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है. कोरोना से बच्चे प्रभावित न हों इसको लेकर मसौढ़ी प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में बच्चों को जागरुक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. वहीं, मीरचक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को हैंडवॉश करने के तरीके बताये गये. शिक्षकों ने बच्चों कों खेलकूद के बाद, खाना खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोने के लिए बताया.

