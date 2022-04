पटना: बिहार के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव जारी है. आज गुरुवार को बिहार में सोने और चांदी के नए रेट जारी हो गए हैं. जिसके अनुसार, राजधानी पटना में आज 24 कैरेट सोना (Gold Rate In Bihar) 52 हजार 280 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं 22 कैरेट सोना (Gold Rate In Patna) 48 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम है. पटना में चांदी (Silver Rate In Patna Today) 66 हजार 200 रुपये प्रति किलो है.

पढ़ें - Gold Silver Price Today: पटना में सोने और चांदी की कीमत, जानिए क्या है आज का रेट

सोने-चांदी के दामों में उतार-चढाव जारी: ज्वेलर्स दुकानदारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में उछाल आया है. कारोबारी प्रतिदिन मुंबई और दिल्ली से सोने-चांदी के भाव को लेकर यहां रेट खोलते हैं. चैत्र नवरात्र की शुरूआत और शादी विवाह का सीजन भी है. ऐसे में बिहार में सोने-चांदी की डिमांड बढ़ जाती है. ऐसे में सर्राफा बाजार में रौनक लौटने लगी है.

दामों में होगी और बढ़ोत्तरी: राजधानी पटना के सर्राफा बाजारों में ग्राहकों की भीड़ भी पहुंची है. सोना के व्यापारियों की मानें तो आने वाले दिनों में सोना-चांदी के दामों में आगे और मजबूती दिखाई दे सकती है. लग्न के दौरान सोने-चांदी से बने आभूषणों की घरेलू मांग बढ़ सकती है. बता दें कि आभूषण 22 कैरेट सोने का ही बनाया जाता है. उसमें सोना व्यपारियो के द्वारा मेकिंग चार्ज भी एड करके बेचा जाता है.

लग्न से आभूषणों की बढ़ेंगी घरेलू मांग:अधिकांश लोग हॉल मार्क के गहनों की खरीदारी करते हैं. हॉलमार्क के गहनों की खरीदारी करने में लोगों को भले थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ता है लेकिन भविष्य में हॉलमार्क के गहने बेचने पर पूरा पैसा वापस भी मिल जाता है. जिस कारण से हॉलमार्क के गहने लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

पढ़ें - 1st April Gold Price: सोने और चांदी की कीमतों में उछाल, जानिए आज का भाव

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP