पटना: राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में बेखौफ बदमाश लगातार लूट, हत्या और बलात्कार जैसी जघन्य आपराधिक घटनाओं (Criminal Incidents in Bihar) को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र (Jakkanpur Police Station Area) का है. जहां नालंदा की रहने वाली महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape with Woman in Patna) का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किये गये आरोपी युवक करबिगहिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

इस मामले जक्कनपुर के थानेदार कमलेश शर्मा ने बताया की पीड़ित महिला का उसके पति के साथ विवाद चल रहा था. कुछ दिनों पूर्व महिला की उसके पति से विवाद हो गया. जिसके बाद महिला घर छोड़कर बख्तियारपुर जा रही थी. तभी पटना जंक्शन के पास एक होटल में पीड़ित महिला का कुछ युवकों से खाने के दौरान जान पहचान हुई.

जिसके बाद पीड़ित महिला ने इन युवकों के साथ रहने की इच्छा जाहिर की. जिसके बाद आरोपी उसे अपने साथ लेकर घर गये. जहां इस घटना को अंजाम दिया. हालांकि इस मामले में जक्कनपुर थानेदार ने बताया कि पीड़िता का 164 का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

