पटना: राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ इलाके में फल विक्रेता की चाकू मारकर हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा (Fruit Seller Murder Case Disclosed In Patna) किया. फल विक्रेता संतोष चौधरी की पत्नी का अवैध संबंध था. इसको लेकर उसकी पत्नी के प्रेमी ने ही हत्या करवाया था. पुलिस ने इस मामले में संतोष की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार (Two Arrested In Fruit Seller Murder Case) किया है.

फुलवारीशरीफ में फल विक्रेता की हत्या: फल विक्रेता संतोष चौधरी हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि उसकी पत्नी के साथ नाजायज रिश्ता रखने वाला उसका प्रेमी सद्दाम ने ही उसकी हत्या कराई थी. संतोष चौधरी की पत्नी दीपा देवी (बदला हुआ नाम) का अवैध संबंध फुलवारीशरीफ थाना के नजदीक फल बेचने वाला मोहम्मद सद्दाम के साथ था. इस अवैध संबंध का विरोध करने पर संतोष को सद्दाम ने जान से मारने की धमकी दी थी. इस बारे में संतोष ने अपने माता-पिता को भी जानकारी दी थी. इसके बावजूद दो छोटे-छोटे बच्चों का मुंह देखकर अपनी चरित्रहीन पत्नी के साथ किसी तरह गुजारा कर रहा था.

आपत्तिजनक हालात में प्रेमी के साथ मिली थी संतोष की पत्नी: वहीं, तीन-चार दिन पहले जब संतोष अचानक घर पहुंचा तो कमरे में उसकी पत्नी शकुंतला देवी अपने प्रेमी सद्दाम के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली थी. इसके बाद सद्दाम और संतोष चौधरी बीच लड़ाई भी हुई थी. इस दौरान सद्दाम ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी. इस मामले में संतोष चौधरी के पिता कृष्णा चौधरी ने उसकी पत्नी शकुंतला देवी उसके प्रेमी मोहम्मद सद्दाम के खिलाफ बेटे की हत्या का मामला दर्ज कराया था. जिसमें में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया.

पत्नी के अवैध संबंध को लेकर फल विक्रेता की हत्या: फुलवारीशरीफ थानाध्यक्ष रफीकुल रहमान ने बताया कि संतोष की हत्या में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी के अवैध संबंध का मामला सामने आया है. मामला दर्ज होते ही पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि इस मामले में चाकू मारने वाले बदमाश की तलाश की जा रही है, जो फुलवारीशरीफ के चुनौती कुआं इलाके का रहने वाला है.



