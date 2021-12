पटना: राजधानी पटना में रविवार को बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Bihar Chamber of Commerce and Industry) की ओर से निशुल्क मल्टीस्पेशलिटी चेकअप कैंप का आयोजन (Free Multispecialty Checkup Camp Organized in Patna) किया गया. इसमें मेदांता हॉस्पिटल और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भी सहयोग किया. कैंप का उद्घाटन राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने किया.

बता दें कि बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हर साल इसी तरह के निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन कोरोना काल के कारण पिछले 2 सालों से मल्टीस्पेशलिटी चेकअप कैंप का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार के मामले कम होने पर निशुल्क चेकअप कैंप का आयोजन बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग में किया गया. जिसमें इको, ईसीजी, शुगर, बीपी, बीएमडी और हड्डी की जांच की गई. इस कैंप में सैकड़ों लोगों ने आंख, शुगर और बीपी का जांच की गयी और उनको निशुल्क में दवा भी दी गयी.

वहीं, बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने बताया कि मेदांता हॉस्पिटल के सहयोग से चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है. उन्होंने बताया कि व्यवसाय की हित के कार्यों बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों तथा बाढ़ सुखाड़ और प्राकृतिक आपदा में भी आर्थिक सहयोग के साथ-साथ समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कौशल विकास जैसे कार्यों से सदैव आगे बढ़ चढ़कर बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स लेता रहता है.

