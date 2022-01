पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Bihar) की रफ्तार में कमी जरूर आयी है लेकिन अभी भी इससे लोगों की मौत हो रही है. पटना एम्स (Patna AIIMS) में बुधवार को कोरोना संक्रमित (Four Corona Infected People Died In Patna AIIMS) 30 वर्षीय शैलेश कुमार समेत 4 लोगों की मौत हो गई. वहीं, एम्स में 11 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है.

ये भी पढ़ें- 15 साल से कम उम्र के मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए कोरोना टीका अनिवार्य नहीं: स्वास्थ्य विभाग

एम्स के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि बुधवार को गया के 30 वर्षीय शैलेश कुमार, पटना सिटी की 75 वर्षीय रामदुलारी देवी, हनुमान नगर के 66 वर्षीय देवचंद्र चौधरी और सीतामढ़ी के 78 वर्षीय प्रदुमन सिंह की मौत कोरोना से हो गई है. उन्होंने कहा कि बुधवार को 10 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. पटना एम्स में फिलहाल कुल 68 मरीजों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है.

वहीं, पटना एम्स में बुधवार को कोरोना के 11 नए मामले सामने आए. सभी को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है. एम्स में बुधवार को 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है. पटना एम्स में कुल 68 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है.

ये भी पढ़ें- कोरोना की दूसरी लहर में अपनों को खो चुके लोग अब मुआवजे के लिए लगा रहे दफ्तरों के चक्कर

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP